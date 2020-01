La Aurora: La promesa de los puentes quedó solo en palabras

La promesa quedó en palabras. En junio del año pasado, al poco tiempo de haber sido electo, Wilson Cañizares, alcalde de Daule, aseguró en entrevista a EXPRESO que para finales de 2019, en la parroquia urbana La Aurora estarían levantados tres pasos peatonales. Una obra que los residentes reclaman desde hace al menos cinco años en que la zona comenzó a expandirse.

Sin embargo terminó el 2019 y, como lo publicó en noviembre también este Diario, se invirtieron más de 800.000 dólares en iluminación navideña para el cantón, pero los puentes no llegaron. Y como resultado, los habitantes continúan a diario zigzagueando entre los autos para intentar llegar a sus destinos. Lo ven como una burla.

“Que nos hagan promesas y no se ejecute la obra, siendo conscientes de la cantidad de personas que vivimos aquí (superan los 120.000 habitantes, es decir, una población mayor a la que registran incluso otros cantones de Guayas como Bucay y Colimes), es inconcebible. Una burla por donde lo quieran ver”. Catalina Alcívar, residente de la ciudadela La Joya.

Catalina Alcívar, residente, por la cantidad de tráfico que se registra en el sector suele movilizarse en bus y no en su auto hacia la urbanización, La Rioja, ubicada a no más de tres kilómetros y donde vive su madre; asegura que cada que retorna a casa debe cruzar la avenida para tomar otro colectivo. Y lo que debería tomarle no más de dos minutos, se convierten en “eternos 20”.

En otros puntos la situación es más grave. La falta de pasos peatonales y hasta de señalética en la zona que va desde la intersección de la avenida León Febres- Cordero hasta la urbanización Los Prados, por donde circulan cientos de vehículos y en cuyos casi siete kilómetros se levantan al menos 13 urbanizaciones, dos farmacias, tres centros educativos y tres plazas comerciales; ha generado, además de molestias, una serie de incidentes, algunos mortales, afirman los residentes.

Mario Chang es el presidente de la Federación de Urbanizaciones y Organizaciones Barriales de La Aurora y afirma haber sido testigo de ello.

Solo esta semana hubo un accidente y, hace poco, un ciudadano, al intentar cruzar de la ciudadela Cataluña a la iglesia Santo Tomás, sufrió otro. Hemos pedido un semáforo, pero nos dicen que no es la mejor opción porque, al ser esta una vía de alta velocidad y al no ser de concreto, al ponerlo, el vehículo pesado hará que se deforme el asfalto con las frenadas. Mario Chang, presidente de la Federación de Urbanizaciones y Organizaciones Barriales de La Aurora.

No obstante, añade, es vital que se busque una solución urgente. En la parroquia, asegura el líder, son varios puntos los de mayor conflicto:

Cerca de La Rioja y Villa Italia, donde no hay ningún tipo de señalética. Cerca de Plaza Milann, Málaga II. Cerca de La Joya; Villa Club y El Dorado, donde la presencia del semáforo resulta insuficiente.

El pasado miércoles durante un recorrido, EXPRESO pudo ver cómo los transeúntes, algunos con sus hijos en brazos, intentaban dar dos pasos para ir avanzando en el camino, y retrocedían al menos cinco al ver las decenas de autos, camiones y tráileres que se acercaban.

“No puedo ya pasar por esto todos los días. Me atraso, no llego a tiempo a ningún lado. Además, está latente el peligro. Me está volviendo loca esta absurda rutina”, se quejó Helena Campuzano, de la ciudadela San Antonio, uno de los puntos más críticos para los peatones, debido a que allí se encuentra el distribuidor de tráfico que conecta a esta parroquia con Salitre y Samborondón, y por el cual pasan los medios de transporte por cuatro frentes.

Cerca, Liliana Chóez no dejó de mirar el reloj. Llevaba 35 minutos intentando atravesar los cuatro carriles que separan a la ciudadela Brisas del Norte, donde se encontraba, de Mallorca, situada al frente y donde quería ir.

Me estoy desesperando, nadie para. Los autos y la falta de al menos un semáforo son nuestro muro. Está claro que la promesa de los puentes peatonales quedó solo en palabras... Liliana Chóez, transeúnte.

Mientras, de Mallorca, el entrenador de perros, Juan Ramos, intentaba pasar junto a cuatro canes que, por el tiempo que llegaban ahí esperando, estaban irritados.

“Aunque debería, por la situación que ahora estamos viviendo, los entreno y hago caminar solo dentro de las ciudadelas. A ellos les gusta pasear cerca de la vía, pero hay mucho riesgo. El entorno no lo facilita”, dijo.

Según los residentes, si bien en horas pico (de 06:00 a 08:00; de 12:00 a 14:00; y de 18:00 a 20:00) es cuando el problema se agudiza; este se lo percibe -en toda la parroquia urbana - a lo largo del día y durante toda la semana.

La espera por cruzar se puede extender hasta por más de media hora. Juan Faustos / Expreso

Al respecto, el alcalde de Daule responde a EXPRESO con un nuevo anuncio. Dice que los pasos serán construidos y que han demorado por el proceso habitual que toma este tipo de obras. Y que tuvieron que pedir la autorización al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que es el ente que tiene a su cargo la competencia de la vía. “Al momento tenemos listos los estudios y el 15 de enero, que se abre el portal de Compras Públicas, subiremos el proceso de contratación, que demorará unos dos o tres meses”. Luego de eso, dijo Cañizares, empezará de forma simultánea el levantamiento de los pasos (en La Joya, Villa Club y la población de La Aurora).

“Esperamos para noviembre tenerlos ya listos”, agregó, al detallar, además, que los 800.000 dólares en inversión que generaron una serie de reacciones en diciembre, no fueron utilizados únicamente para la compra de luces navideñas; sino para cambiar también las luminarias en los postes de la avenida León Febres Cordero, adquirir adornos ornamentales permanentes para el cantón, y la luminaria que se colocará en el nuevo puente que une a Daule con Guayaquil.

“Ahora todo está iluminado”, mencionó, aunque reconoció -como aseguran algunos conductores y peatones de la León Febres Cordero - que hay tramos que permanecen a oscuras. Lo atribuyó a que, por ser antiguos los cables de los postes, estos se queman.