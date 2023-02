A una semana de haber sido electo como el nuevo alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez se refirió a un tema del que ya habían hablado antes los contratistas y proveedores de las obras que se ejecutan en la ciudad, así como los ingenieros y arquitectos que las fiscalizan, y el mismo presidente de la República, Guillermo Lasso: la salud financiera del Cabildo.

Paso elevado de bananapuerto, calles en pésimo estado, aceras ni se diga.

Por qué las obras no avanzan:https://t.co/QJMzP6Zn7N — Fátima Quishpe (@FatimaQuishpe) February 6, 2023

Que ha recibido “muchísima información interna” y que los problemas dentro de la Municipalidad son preocupantes, sentenció ayer Álvarez, en una rueda de prensa, que si bien fue convocada para hablar del proceso de transición entre una administración y otra; hizo hincapié en que en el balance hay números rojos.

“Los problemas dentro del Municipio son graves. De hecho, hasta el martes de la semana pasada, en la caja del Municipio no había más de tres millones de dólares. La realidad económica financiera es preocupante. Tengo, por ejemplo, dos facturas de Urvaseo que no les han sido canceladas”, señaló; al agregar que a través de un oficio le ha solicitado ya al vicealcalde Josué Sánchez, quien -dijo- preside o lidera esta etapa de transición, que toda la información de la administración actual sea entregada.

“Lo único que le he pedido es que le pida a sus directores y mandos medios que no oculten ninguna información, porque todo va a salir a la luz a corto o mediano plazo. Ya hay directores y gente que trabaja en el Municipio que se han comunicado con nosotros y nos han entregado información grave, que nos hace ver que todo lo que conocíamos en campaña no es tan grande como lo que está pasando internamente en la institución”, explicó.

Álvarez indicó que en las próximas horas dará a conocer quiénes forman su equipo interdisciplinario. Que el oficio con los nombres ya lo tiene el Cabildo, indicó. Miguel Canales Leon

Frente a esta situación, EXPRESO solicitó al Municipio, a través de un correo electrónico, que confirme o desmienta lo dicho por Álvarez; y que precise si lo que dijeron semanas atrás los contratistas de algunas obras públicas paralizadas, respecto a que el Cabildo les adeuda dinero, responde a esa crisis que ayer detallaron, pero hasta el cierre de la edición nadie respondió.

No lo hizo la alcaldesa Cynthia Viteri, tampoco el vicealcalde Josué Sánchez, ni el director financiero encargado, Marlon Guzmán. Desde las cuentas oficiales en Twitter de Viteri, Sánchez o de la Alcaldía tampoco hubo ninguna declaración.

La última en relación con las finanzas del Gobierno local la hizo la primera semana de este mes Sánchez, luego de que el primer mandatario haya dicho que las finanzas municipales han sido destruidas en los últimos años. “Aquel que sea víctima de su equivocado discurso (el de Lasso), puede acceder a las cuentas de la Alcaldía para verificar que sus palabras no tienen ningún sustento”, le respondió.

Desde esa fecha, EXPRESO pidió las cifras de las cuentas del Cabildo a Sánchez, pero estas aún no llegan. De igual manera se solicitó la información al Departamento de Prensa del Municipio, pero la reacción fue la misma.

Ayer, este Diario también preguntó, mediante un correo institucional, al consorcio Urvaseo si es verdad que las facturas de diciembre y enero, por un valor de más de nueve millones de dólares, como aseguró Álvarez, el Cabildo no les ha podido cancelar; pero tampoco contestaron.

A la ciudadanía este panorama le preocupa. “¿Qué pasa si todo este escenario es real? ¿Qué pasará con las obras inconclusas? ¿La nueva administración las deberá primero sanear? Espero que lo que ahora han aseverado no sea del todo real. Lo espero de verdad, por el bien del Puerto Principal. De lo contrario estaremos más que fregados”, dijo Esther Loayza, líder comunitaria de la Alborada.

Durante la rueda de prensa, el candidato victorioso a la Alcaldía de Guayaquil por Revolución Ciudadana, quien luego de 31 años de hegemonía del Partido Social Cristiano, ganó la carrera al sillón de Olmedo con el 39,86 % de la votación, según los datos publicados por el CNE, se refirió también a otros temas; entre ellos, la salida de algunos directivos como Gustavo Zúñiga, presidente de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, y Luis Lalama, director de Control de Tránsito de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), de quienes dijo previamente que deben dar ya un paso al costado.

Gustavo Zuñiga: "Iniciaré mi proceso de jubilación poco antes de salir del Municipio" https://t.co/DO9xjG89yk pic.twitter.com/NNhjWcGzBx — Miky (@Miky_Miliky) February 11, 2023

“Parte de esta transición y parte de tomar las mejores decisiones por la ciudad implica, por ejemplo, sentarme con el señor Zúñiga para hablar de todo lo que ha manejado durante 30 años en Guayaquil y, por supuesto, ver la forma de que salga en buenas condiciones, sin odio y sin tratar mal a nadie. Una cosa es tener una decisión de una nueva administración y otra es no tener el respeto hacia las personas. Con cada uno de ellos me reuniré porque esto no es nada personal. Es solo buscar lo mejor por la ciudad”, manifestó.

Las rejas del malecón, a segundo plano

Sobre sacar las rejas del Malecón, un tema que ha generado debate, aseguró que sabe que primero hay que solucionar el problema de la inseguridad. “No soy irracional, sé que primero se deberá solucionar eso. Además, aclaré que todas las decisiones de la ciudad se las tomará en conjunto con la ciudadanía, la academia, con todos. Siempre se buscará lo mejor para la ciudad. Por supuesto que hoy no es una prioridad retirarlas, no hay condiciones. Ojalá se pueda en su momento, es un gran sueño”, argumentó.