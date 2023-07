La 9 de Octubre fue el escenario de una fiesta de color

La fiesta que hubo la mañana de este 25 de julio en la avenida 9 de Octubre se replicó en la tarde, pero tuvo más color. También por los 488 años de fundación de Guayaquil, hubo un desfile con carros alegóricos y decenas de motos, convertible y autos clásicos que dieron arranque a la función.

Lucy Carvajal, una de las guayaquileñas que se instaló al pie del Parque Centenario para ser testigo de la actividad, llegó junto a su familia. "Salí del trabajo y 'volé'. No me quería perder este desfile. Me encanta. Es ver la creatividad del guayaquileño en carros enormes que nos emocionan a todos", indicó.

Una carroza inspirada en el tradicional e histórico barrio Las Peñas dio por inaugurado el desfile de las carrozas, que estuvo acompañado de bailarinas que con trajes de lentejuelas y colores vivos, invitaron a bailar a los espectadores.

'Viva Guayaquil', 'Que viva el Guayaquil de mis amores' fueron las frases que durante el desfile más se escucharon, y que se pronunciaban a través de enormes megáfonos o que se escuchaba entre la misma gente, que con banderas acompañó a los protagonistas a lo largo del recorrido que hicieron y culminó en la avenida Malecón Simón Bolívar.

Personas de todas las edades se dieron cita en la avenida 9 de octubre para ver el desfile. Freddy Rodriguez

Jorge Escandón, quien llegó acompañado de sus tres hijas, se situó en la intersección de la calle Boyacá para ver los carros pasar. Que no pudo estar en la marcha matutina, por el trabajo, indicó; pero que no podía faltar a la tradición de participar en un desfile y que por eso llegó con todo su clan al bulevar, indicó.

"Son 7 años los que celebro a mi ciudad en esta misma calle. Tenía que venir, por supuesto que sí. Mi esposa nos alcanzará en un rato. Mire, he venido con todo", dijo a EXPRESO, mientras señalaba la bandera que traía consigo, los sombreros de colores blanco y celeste, y hasta un paraguas tejido con flores azules.

En el lugar, donde retumban las canciones en honor a la ciudad, poco o nada importó el calor o el mismo que sol. "Nada importa, mientras no llueva todo está bien. Hoy estamos disfrutando hasta de los rayos de sol que nos queman directamente al rostro. Esto, por si llega el fenómeno de El Niño. Vamos a celebrar con ganas, por si más adelante viviremos solo con aguaceros", relató entre risas Clara Gonzáles, de 59 años.

Para los niños, uno de las carros alegóricos que más les llamó la atención fue el que simuló ser un edificio en la parte delantera. Sobre él iban las reinas de la ciudad y detrás de ellas iban Juan y Juanita Pueblo.

Globos y burbujas fueron lanzados también desde el vehiculo, que fue el escenario de decenas de selfies cada que hizo una pausa.