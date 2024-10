Guayaquil: La 9 de Octubre, desgastada por la indiferencia al adulto mayor

Que se sienten en el olvido y que no son tomados en cuenta. Es el comentario generalizado de los adultos mayores que habitan en la ciudadela 9 de Octubre, en el sur de Guayaquil. La situación obligó a que la comunidad acuda a EXPRESO para dar a conocer una serie de problemas con los que conviven desde hace más de cinco años, pero que no hallan solución. Dos gestiones municipales han conocido los pedidos comunitarios.

La ciudadela 9 de Octubre monta una feria ciudadana por el Día del Niño Leer más

“Este sector es uno de los más antiguos del sur y es por eso que la mayoría de residentes sobrepasan los 50 años y un gran grupo ya somos adultos mayores (de 65 años en adelante). Muchos nos sentimos desatendidos por la falta de espacios para nosotros y el mal estado de algunas zonas”, argumentó Ivonne Pinzón, líder barrial.

Y esa es la principal demanda que hace el barrio: máquinas para que los adultos mayores realicen ejercicios y que, además, sirvan de terapia física sin salir de su ciudadela. Sin embargo, lamentaron estar cansados de hacer pedidos al Municipio sin tener la tan esperada intervención.

“Aquí está el pedido que le hicimos a Cinthya Viteri (exalcaldesa). Aquí tengo su respuesta diciendo que lo iban a considerar. Eso fue ya en el 2022, pero nunca hubo ninguna acción. Luego le mandamos otros dos oficios a Aquiles Álvarez (actual alcalde), pero él ni siquiera nos ha respondido”, comentó Pinzón, mostrando con insistencia los documentos.

Te podría interesar: Nuevo estado de excepción y toque de queda: estos son los derechos restringidos

2. Arreglos. El mal estado de los juegos infantiles, las vías y las veredas son algunas de las principales quejas que tienen los moradores. Piden que sean reparadas para mejorar la convivencia del sector. FRANCISCO FLORES

Durante el recorrido, los ciudadanos señalaron ciertas zonas de dos parques, los principales de la ciudadela, donde podrían instalarse las estructuras.

La ciudadela 9 de Octubre busca una ayuda, que hasta la fecha llega Leer más

“Aquí, en el parque de la iglesia de Nuestra Señora Monserrate, tenemos espacios grandes para instalarlas. En el parque que queda en los exteriores de la Unidad Educativa Baltasara Calderón también hay un buen espacio. Para nosotros esto es muy importante, por lo que pedimos que las autoridades miren hacia acá”, dijo Ángela Triviño, otra vecina que aguarda por más dinamismo en el sector.

EXPRESO se percató de que el parque de la Madre (cerca del colegio Eloy Alfaro) y el central de Los Almendros son las únicas áreas verdes que sí cuentan con el tipo de máquinas que quiere el vecindario. Pero para llegar hasta el segundo, por ejemplo, los adultos mayores deben cruzar la congestionada avenida Ernesto Albán, la cual consideran sumamente peligrosa. De ahí su llamado de atención a la autoridad de turno.

No obstante, este pedido no solo es por parte de los adultos mayores, sino también de sus hijos y hasta nietos, quienes además hacen un reclamo a las autoridades por otra problemática. “Tenemos lindos parques, de eso no hay duda, aunque algunos están en mal estado; pero hay un problema aún mayor y es que las vías son un peligro”, explicó Francisco Quezada, de 43 años, quien relató a EXPRESO lo que padece a diario.

El mal estado de las vías, otro problema que preocupa

Hay dos parques que tienen un buen espacio para instalar las máquinas. Esto lo venimos solicitando desde hace 5 años.

Ivonne Pinzón líder barrial

“Mi papá es un hombre de 75 años. Él está bien, pero da temor, ya que las calles tienen muchos huecos y las veredas están descuidadas”, expresó Quezada, al revelar que teme que su padre pueda perder el equilibrio y caer.

Dentro de los principales reclamos está, asimismo, el mal estado de las aceras en los exteriores de las instituciones educativas Eloy Alfaro y Baltasara Calderón. “Todo es un desastre. Yo que soy aún joven puedo caerme, imagínese los adultos mayores”, insistió el hombre.

Por ejemplo, en la calle Louis Braille la ciudadanía pide más control por parte de uniformados de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM). En esta zona reclaman que no hay control de velocidad para los autos que circulan.

“Por aquí hay muchos adultos mayores y los carros fácilmente van a 80 o 90 kilómetros por hora, siendo esta una zona residencial. Eso no se puede permitir, se necesita más control”, manifestó Luis Moncada, un vecino de 33 años que considera que una de las soluciones sería un rompevelocidades.

Algunos adultos mayores tienes complicaciones por el mal estado de la vía FRANCISCO FLORES

“Que se construyan al menos unos dos de esos, porque en cualquier momento puede ocurrir una desgracia, especialmente en las noches, que andan a toda velocidad y hasta sin luz”, enfatizó el ciudadano, que reside a una cuadra de la calle en conflicto.

Al respecto, este Diario solicitó una entrevista al Cabildo para consultar qué proyectos para los adultos mayores se tienen en este sector, pero hasta el cierre de este artículo no hubo ninguna respuesta.

Mientras tanto, los moradores de la ciudadela se unen a una sola voz para pedir más atención para los adultos mayores. “Le pedimos al señor alcalde que nos atienda. Necesitamos una zona para nosotros, mejores calles y rompevelocidades. No queremos que haya accidentes que lamentar”, concluyó Ivonne Pinzón.

¿Quieres revisar más información de calidad? INGRESA AQUÍ