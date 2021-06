$ 800 costará devolverle el atado a la escultura del cangrejero

Se llevaron el atado de cangrejos de la estatua ubicada en la calle Panamá y Loja. La noticia, conocida el viernes pasado a través de varias denuncias en redes, ha sorprendido y frustrado a una ciudad, ya acostumbrada al hurto de su infraestructura urbana.

Ayer, en un comunicado, la Fundación Siglo XXI anunció que el artista Gastón Macías, autor de la escultura, ya se encarga de los arreglos de la pieza, por $ 800. Mientras el artista realiza los arreglos en el taller, la escultura permanecerá cubierta.

Roberto Chiliquinga, un cuidador de carros de la zona, se dio cuenta del hurto el domingo 13 de junio. Para él era usual ver que, de repente, las alcantarillas aparecieran sin tapas, pero que se le robaran un atado a la estatua del cangrejero ya fue el colmo.

En cambio, Fanny Catagua, quien trabaja en una panadería en la zona, ni se había dado cuenta. No le extraña, desde que labora en el sector ha visto incontables asaltos. Y no es porque no haya rondas policiales, sino que los pillos se las ingenian para todo, hasta para arrancarle parte de la estructura a la estatua. Moradores creen que quienes se llevaron el atado pretenden venderlo fundido.

Ha sido verdad lo del niño cangrejero 💔 pic.twitter.com/yTOqZL4kSl — Bertín 🇪🇨 (@AbogadoFeroz) June 26, 2021

Chiliquinga, el cuidacarros, dice que el peligro en la zona se agudizó desde que inició la pandemia, porque antes no había tantos asaltos. “Como ya no hay tanta afluencia de vehículos, ya no era necesario que viniéramos de noche”, cuenta.

La estatua del cangrejero es parte de los monumentos que fueron ubicados en la zona regenerada para conmemorar a los personajes de la ciudad.

Estas esculturas reciben mantenimiento periódico en la pátina y el color de acabado tipo bronce. Además se corrige el desgaste en la resina, propio de la exposición al sol.

La Fundación Guayaquil Siglo XXI investigan los hechos con el objetivo de tomar acciones al respecto.