Diésel premium en Ecuador: por qué sube el precio y qué ocurre en la refinería

Publicado por Liz Briceño Creado: Actualizado:

El barril de diésel premium que Ecuador importó en marzo de 2026 costó $165,46. En febrero había llegado a $99,18. En 30 días, el precio subió $66,28.

La causa global es el conflicto en Medio Oriente. La incertidumbre sobre el suministro de petróleo disparó los precios, igual que ocurrió en 2022 con la guerra entre Rusia y Ucrania.

"Lo que estamos viendo es el efecto de eso", dijo Darío Dávalos, analista energético y editor del boletín Energía al Día.

El alza no se limitó al diésel. Las naftas para producir las gasolinas Extra y Ecopaís también subieron.

En marzo, la de 80 octanos llegó a $114,31 el barril y la de 95 octanos a $119,49.

¿Ecuador es vulnerable?



La Unidad Hidrodesulfuradora de Diésel (HDS) de la Refinería Estatal de Esmeraldas (REE) procesa 24.500 barriles diarios.

Su trabajo es convertir el diésel común en diésel de mayor calidad. Lleva meses parada.

Cada día sin operar cuesta $112.500, según documentos oficiales de EP Petroecuador. Si la refinería para por completo, esa cifra sube a $1.250.000 diarios.

El reporte operativo del 24 de abril de 2026 lo confirma:

La Hds opera al 0%

También están al 0% la Unidad de Craqueo Catalítico Fluido (FCC) y

la Unidad de Hidrodesulfuración y Reforma Catalítica (HDT/CCR).

Las tres tienen el mismo problema: falta de fuel gas.

¿Qué paralizó la planta?



El 26 de mayo de 2025 un incendio en la Unidad de Generación de Vapor, Eléctrica y Combustible paralizó todas las líneas de proceso de la planta. Petroecuador declaró emergencia tres días después.

Desde entonces, la Fcc no ha vuelto a operar. Esa unidad produce el gas licuado de petróleo (GLP) que alimenta los hornos y calderas de la propia refinería.

Sin Glp propio, las demás unidades no tienen combustible para arrancar. Sin ese combustible, la Hds no opera.

"Es un tema más contractual, pero lleva tiempo sin resolverse, y lo único que provoca es que se pierda dinero", señaló Dávalos.

¿Cómo opera sin combustible?



Petroecuador contrató el transporte de Glp en autotanques desde el Terminal El Chorrillo, en Guayaquil, hasta Esmeraldas.

El primer contrato, firmado en junio de 2025, duró 70 días. Fue extendido varias veces.

En julio de 2025 quedó claro que la reconstrucción de la Subestación D —indispensable para reactivar la Fcc— no ocurriría pronto. El servicio se amplió a un año, con un presupuesto de $3.659.506,20.

Petroecuador no tiene flota propia de autotanques ni choferes para esta operación. Un proceso de contratación previo, en 2024, fue declarado desierto por falta de oferentes. El mercado de autotanques certificados es limitado.

¿Cuánto cuesta importar?



Entre enero y marzo de 2026, Ecuador pagó $761,46 millones por diésel premium importado, frente a $597,64 millones en igual período de 2025.

La diferencia es $163,82 millones más en tres meses. El volumen importado creció 8,31%.

El consumo en el sector eléctrico creció 107,26% en el primer trimestre de 2026 frente a igual período de 2025. En el industrial subió 61,71%. Solo en el automotriz bajó 1,04%.

El consumo de gasolina Extra cayó 9,23%, equivalente a 12,7 millones de galones menos. La Ecopaís bajó 4,69%, o 6,6 millones de galones. En contraste, la Súper creció 81,15% en el sector automotriz, con 10,6 millones de galones adicionales.

¿Qué pasa con los precios?



Oswaldo Erazo, secretario ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador (Camddepe), advierte que la política de precios profundiza el problema.

"El subsidio sigue ahí, creciendo cada vez que el precio internacional del petróleo aumenta. Es una decisión cortoplacista que nos va a costar caro a todos", afirmó.

El esquema de estabilización que aplica la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) limita los ajustes al 5% mensual. Sin ese mecanismo, los precios serían más altos. Pero el subsidio crece con cada alza del mercado, y la refinería parada no ofrece ningún alivio.

¿La Fcc sigue parada sin fecha?



La Fcc de la Ree produce el Glp que alimenta hornos y calderas de la propia refinería. Lleva meses fuera de operación.

Sin la Fcc activa, Petroecuador transporta Glp en autotanques desde Guayaquil. El contrato vigente cubre un año por $3.659.506,20. La empresa no tiene flota propia ni personal para esta tarea.

El obstáculo es la Subestación D. Su reconstrucción es indispensable para reactivar la Fcc, pero no tiene fecha confirmada.

Según documentos internos de Petroecuador, si la refinería para por completo, la pérdida alcanza $1.250.000 al día.D