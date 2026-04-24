Cómo evitar que el aire acondicionado dispare tu planilla de luz este mes

Publicado por Liz Briceño Creado: Actualizado:

El uso del aire acondicionado puede incrementar hasta en un 35% el consumo eléctrico en los hogares ecuatorianos durante los meses de calor, según datos de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP).

En un contexto donde el sistema eléctrico opera con márgenes ajustados, ahorrar energía no solo reduce la planilla: también ayuda a aliviar la presión sobre la red.

El 10 de abril de 2026, la demanda máxima de energía en Ecuador alcanzó los 5.333 MW, superando el récord histórico registrado apenas semanas antes.

Al día siguiente, varias zonas de Guayaquil, Daule y Samborondón reportaron cortes de luz sin previo aviso, atribuidos a la sobrecarga de transformadores por el uso masivo de aires acondicionados y ventiladores.

¿Por qué el aire acondicionado dispara la planilla?



El aire acondicionado es uno de los electrodomésticos de mayor consumo en el hogar. El impacto en la factura depende de varios factores: la temperatura a la que se regula, el estado del equipo y las horas de uso.

De acuerdo con la CNEL EP, bajar un grado el termostato del aire acondicionado puede incrementar el consumo eléctrico entre 4% y 7%. La temperatura recomendada para uso eficiente es de 23 a 24°C.

Un ajuste de apenas dos grados por debajo de lo recomendado puede significar un 14% más en el consumo mensual.

Trasladado a la planilla, eso representa un gasto adicional de varios dólares que se acumula día a día, ya que hay otros cobros extras vinculados al consumo eléctrico.

La CNEL EP recomienda realizar la limpieza de los filtros de manera quincenal para garantizar el correcto funcionamiento del equipo.

Un filtro sucio obliga al aparato a trabajar más para alcanzar la misma temperatura, lo que eleva el consumo sin mejorar el resultado.

La institución también recomienda realizar mantenimientos al equipo al menos dos veces al año si se usa de forma periódica, o bien cuando se note que empieza a proporcionar menos frío de lo habitual.

Función "sleep" y ventiladores: aliados nocturnos



En caso de usar el aire acondicionado por la noche, la CNEL EP aconseja activar la función sleep (sueño), que modifica levemente la temperatura para dormir confortablemente y apaga el equipo luego de un tiempo predefinido. Esto evita horas de consumo innecesario mientras se duerme.

Otra recomendación es usar un ventilador de techo o de pared ya que el movimiento de aire produce una sensación de descenso de temperatura de entre 3 y 5°C, con un consumo eléctrico muy bajo.

En algunas habitaciones bien ventiladas, el ventilador puede reemplazar por completo al aire acondicionado durante las horas menos calurosas del día.

De la misma manera, la CNEL EP señala que el modelo más eficiente es el de tecnología INVERTER. Para elegir la capacidad adecuada, recomienda multiplicar los metros cuadrados del área por 1.000 para conocer los BTU necesarios: por ejemplo, para una habitación de 12 metros cuadrados, la capacidad recomendada es de 12.000 BTU.

Un equipo sobredimensionado para el espacio no solo es más costoso, sino que consume más energía de la necesaria. De la misma manera, antes de adquirir un aire acondicionado se debe verificar que cuente con etiquetado energético, lo que garantiza que cumple con normas de eficiencia.

Otras medidas que reducen la planilla



El ahorro no depende únicamente del aire acondicionado. La CNEL EP advierte que aparatos en modo standby —como cargadores de celular, televisores y consolas— representan hasta el 13% del consumo eléctrico de un hogar. Conectarlos a una regleta con interruptor que se apague cuando no se usen es una solución simple y efectiva.

Otras recomendaciones incluyen revisar las conexiones eléctricas para evitar fugas, evitar la sobrecarga de tomacorrientes y apagar los focos en habitaciones vacías.

En cuanto a la lavadora, la CNEL EP sugiere esperar a tener una carga completa antes de iniciar el ciclo de lavado, lo que disminuye los gastos tanto en agua como en electricidad.