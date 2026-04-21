Café en Ecuador: ¿Cuáles son las principales causas de la disminución de hectáreas?

Publicado por Liz Briceño Creado: Actualizado:

La caída de las hectáreas cafeteras en Ecuador responde a una combinación de factores que se acumularon durante décadas: la crisis de precios de los años 90, la presencia de plagas sin atención estatal, el envejecimiento de las plantaciones, la falta de crédito para renovarlas y la ausencia de políticas públicas sostenidas.

El resultado es que el país pasó de más de 250.000 hectáreas cultivadas a apenas 25.000, según estimaciones del sector privado.

¿Cuándo empezó el abandono del sector cafetero en Ecuador?

"El sector lleva más de dos décadas en total abandono por parte de los diferentes gobiernos de turno", afirma Pablo Pinargote, gerente general de la Asociación Nacional Ecuatoriana de Café (Anecafe).

El punto de quiebre fue la crisis de 1994, cuando la caída de los precios internacionales coincidió con una oleada de plagas que golpeó las plantaciones.

El sector nunca logró recuperarse de ese doble impacto.

Lo que siguió fue un retroceso silencioso. La competitividad cayó por la escasez de crédito, los altos costos laborales y las enfermedades del cultivo.

A eso se sumó la presión de competidores internacionales como Vietnam, Brasil y Colombia, que producen café a precios más bajos y con mayor escala, y que fueron ocupando los espacios que Ecuador dejó vacíos.

¿Por qué los cafetales rinden tan poco?



La falta de tecnificación es otra de las causas estructurales. La mayoría de fincas trabaja con un manejo deficiente y el rendimiento promedio no supera los 5 quintales por hectárea de café oro, una de las cifras más bajas de la región, según datos del Ministerio de Agricultura (MAG).

En fincas bien manejadas, ese número puede multiplicarse por diez. Entre las causas técnicas identificadas por el MAG destacan:

Envejecimiento de las plantaciones sin programas de renovación

Deficiente manejo agronómico en la mayoría de fincas

Presencia de cultivos en zonas de baja aptitud productiva

Escasez de financiamiento para tecnificación y postcosecha

Limitada capacitación a productores

¿Qué papel juega el crédito y el clima?



El acceso al crédito es quizás el obstáculo más citado por los propios caficultores. Para que un productor pueda renovar o sembrar café desde cero, necesita financiamiento que respete los tiempos del cultivo: el café tarda tres años en producir.

Sin crédito con período de gracia y tasas accesibles, la inversión inicial es inviable para la mayoría de pequeños agricultores. Pinargote sostiene que el sector requiere líneas con tres años de gracia y tasas de entre el 7% y 8%.

A estos factores se añade el cambio climático. La sequía de 2024 afectó parcelas en varias provincias y generó pérdidas directas. En un sector que ya opera al límite, cualquier evento climático extremo puede terminar de expulsar a pequeños productores que no tienen reservas para sobrevivir una temporada mala.

¿Cuánto café le falta al país para abastecerse?



El resultado de todas estas causas combinadas es un déficit productivo crítico.

Ecuador produce apenas 200.000 sacos al año, mientras que el consumo interno supera los 300.000, lo que significa que el país no logra abastecer ni su propia demanda, según Pinargote. Es decir, Ecuador importa café para consumirlo en sus propias cafeterías.

La industria procesadora sufre las consecuencias directas. Las plantas de café soluble tienen capacidad instalada para más de un millón de sacos, pero trabajan con una fracción de esa capacidad porque el campo no genera la materia prima suficiente.

La industria sobrevive importando grano de distintos orígenes, al que le da valor agregado para reexportarlo. Es una paradoja: Ecuador vende café industrializado al mundo, pero no tiene

¿Puede Ecuador aprovechar los precios internacionales?



La situación se agrava cuando se considera el momento internacional. Los precios del arábigo llevan dos años al alza y las exportaciones ecuatorianas crecieron un 11% en valor en 2024, con ingresos cercanos a los $145 millones, según el Banco Central del Ecuador (BCE).

Pero en volumen cayeron un 6%. La ventana de oportunidad está abierta, y el país no tiene producción suficiente para aprovecharla como lo han hecho otros países productores.

Pinargote resume el diagnóstico sin eufemismos: "El Estado no ha tenido una política aterrizada al agro". El sector acumula malas experiencias con proyectos de reactivación anteriores que no funcionaron por la falta de coordinación real entre lo público y lo privado.

¿Qué propone el sector para reactivarse?



Actualmente, el gremio trabaja con el MAG en un plan que busca incorporar 20.000 nuevas hectáreas, con zonas priorizadas según variedad: Loja, Manabí, Zamora, Imbabura y Carchi para arábigo; Orellana, Sucumbíos y Guayas para robusta.

Pero el sector es consciente de que sembrar hectáreas no resuelve nada si no se garantizan al mismo tiempo el financiamiento, la asistencia técnica y, sobre todo, la continuidad de las políticas más allá de cada cambio de gobierno.