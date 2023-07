Con más problemas de los esperados, Novak Djokovic, en su partido número 400 de Grand Slam, se impuso el martes 11 de julio al ruso Andrey Rublev (4-6, 6-1, 6-4 y 6-3) y jugará sus duodécimas semifinales de Wimbledon, en esta ocasión contra el italiano Jannik Sinner.

El de Belgrado llega hasta las 46 semifinales en Grand Slam, sólo a la altura de Roger Federer, al que poco a poco se le van escapando muchos de los récord que atesoraba por la voracidad de un Djokovic que no tiene rival.

“Cualquier tenista quiere estar en una posición en la que el resto de tenistas quieren ganarte. Es un privilegio. La presión es parte de nuestro deporte, sin importar cuántos Grand Slams hayas ganado o cuantos años lleves. La presión está siempre que salto a la pista, especialmente aquí, en la central de Wimbledon”, dijo Djokovic a pie de pista.

“Al mismo tiempo, me motiva, me inspira a conseguir todo con lo que sueño y a jugar mi mejor tenis. Sé que quieren ganarme, pero no ha pasado aún”, aseguró el serbio, que añadió un “muy humilde” final para quitar peso a sus palabras.

Djokovic se enfrentará el viernes a Jannik Sinner, que derrotó a Roman Safiullin y que ya perdió contra el serbio el año pasado en cuartos de final. El cara a cara favorece a Djokovic, que también le batió en la tierra batida de Montecarlo en 2021.

