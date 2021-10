Victoria azul para recuperar jugadores que genera un debate en LigaPro

Un “mal precedente y desconfianza” quedará en el fútbol nacional luego de que el Comité de Apelaciones redujera las sanciones de los seis jugadores implicados en la gresca campal en el partido entre Liga de Quito y Emelec, el pasado 19 de septiembre, según el exdirectivo Álex de la Torre.

La Comisión Disciplinaria revisó el informe arbitral de Roddy Zambrano, las pruebas audiovisuales y decidieron sancionar a los azules: Dixon Arroyo (dos meses), Alexis Zapata (un mes), Luca Sosa (un mes) y Facundo Barceló (dos partidos); y a los Albos: Jhojan Julio (dos meses), Jefferson Arce (un mes) y Luis Ayala (dos partidos). Pero al final esas sanciones se revocaron.

Fueron rectificadas por el Comité de Apelaciones. En el caso de los eléctricos: Arroyo, Zapata y Sosa; y de los universitarios: Julio y Arce, sus castigos se aminoraron a dos partidos sin jugar, por ende, estarán habilitados para la fecha 10 del torneo. Por su parte, Ayala y Barceló ya podrán actuar en esta jornada (9).

“No solo queda un mal precedente, sino desconfianza en los organismos, ya que algunos dirigentes se preguntarán si hubiera ocurrido lo mismo con jugadores de equipos menos poderosos. En realidad, luego de imponer una sanción se debe mantener, ya que se supone que se analizó detenidamente”, destacó Álex de la Torre, exmiembro de la comisión de disciplina de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

Ecuador Santacruz, exvicepresidente de la Ecuafútbol, aseguró que estas son las consecuencias de que un ente no deportivo maneje las apelaciones de los sancionados.

“El fútbol pasó de ser solo deporte a ser considerado un espectáculo y sanciones como las impuestas inicialmente los desmerecen. Por otra parte, jamás estuve de acuerdo con que las apelaciones las maneje un ente no deportivo. Que viva el espectáculo, aunque presente estas incongruencias”, manifestó Santacruz.

EXPRESO conversó con el abogado de los millonarios, Antonio Pazmiño Ycaza, y este explicó el proceso de sanciones y cuáles fueron los errores del Comité Disciplinario.

"Hay que arrancar con lo que pasó en el Comité Disciplinario. Allí, se utilizó una norma del reglamento que no era aplicable. ¿Cuál era? El artículo 193, literal b. ¿Y por qué no era aplicable? Porque se refiere a jugadores expulsados y no hubo ningún jugador expulsado en el encuentro y segundo porque hablan de riñas o peleas tumultuarias. Y no hubo eso. Si usted lee la parte final del informe arbitral, el mismo árbitro dice que se retiraron rápidamente a los camerinos. Duró segundos esto. Esa norma, que utilizó inadecuadamente el Comité de Disciplina, no era la correcta", empezó explicando Pazmiño, en referencia a las sanciones de Arroyo, Sosa y Zapata.

"El Comité de Apelaciones dijo que esa norma no era aplicable porque no hubo una riña tumultuaria. No fue aplicable y aplicaron una nueva, la 191, y en base a esa deciden reducir la sanción de 2 meses y 1 mes, a dos fechas para todos. Ya cumplieron una fecha la semana pasada y el otro la fecha de este fin de semana", agregó.

Sobre si es un bueno o mal precedente que se rebajen sanciones como esta, Pazmiño aclaró que "no se sienta en absoluto un mal precedente, más bien el Tribunal de Apelaciones corrigió el error del de Disciplina. Si ratificaba la resolución de la disciplinaria ahí sí se sentaba un mal precedente. Un tribunal de apelación está para corregir al de abajo y las sanciones eran totalmente desproporcionadas porque las acciones de agresión que se vieron fueron pequeñas y en segundos. Todo sucedió en la banca de Emelec, ¿qué hacía la gente de Liga de Quito cerca de la banca de Emelec?"