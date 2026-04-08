Universidad Católica vs Emelec: cómo ver hoy EN VIVO el duelo pendiente de la LigaPro

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

Emelec visita a Universidad Católica en Quito este miércoles 8 de abril, desde las 19:00 con la urgencia de sumar para salir del fondo de la tabla en la LigaPro 2026, en un partido clave que puede marcar el rumbo del equipo eléctrico en el torneo.

El compromiso corresponde a la fecha 1, pero fue reprogramado donde Universidad Católica buscará mantener su invicto y consolidarse como protagonista del campeonato. Los aficionados podrán seguir aquí el encuentro en el minuto a minuto y por la señal abierta de Teleamazonas y Zapping Sports.

Alineaciones de Católica y Emelec

Para Emelec, este duelo representa mucho más que tres puntos. El conjunto azul llega golpeado tras las recientes derrotas ante Mushuc Runa y Deportivo Cuenca, resultados que lo dejaron en la penúltima posición con apenas 4 puntos, generando preocupación entre su hinchada y presión sobre el cuerpo técnico.

Emelec y su urgencia de ganar

La principal novedad en el equipo eléctrico es la ausencia de Miller Bolaños, quien no podrá ser considerado debido a una sanción disciplinaria, lo que obliga al entrenador Vicente Sánchez a replantear su esquema ofensivo para afrontar uno de los retos más exigentes del calendario.

El estratega uruguayo mantiene la confianza en su idea futbolística y apostaría por un sistema 3-5-2, buscando mayor solidez en defensa y velocidad en ataque para sorprender en la altura de Quito.

Por su parte, Universidad Católica, dirigida por Diego Martínez, atraviesa un gran momento deportivo. El conjunto camarata es el único invicto del campeonato y se ubica en el segundo lugar con 12 puntos, siguiendo de cerca al líder, Independiente del Valle, que suma 16 unidades.

EN VIVO el partido de Católica vs Emelec