Turquía, un buen plan para Enner Valencia

Los movimientos coincidieron. Al mismo tiempo que Enner Valencia se despedía del Tigres de México, en Turquía lo anunciaban como el refuerzo del Galatasaray.

El club todavía no hace oficial la llegada del atacante, debido a que recién desde el 1 de julio podrá firmar un nuevo contrato. Pero, todo está encaminado para que inicie la segunda aventura de Valencia en el fútbol europeo.

Este cambio, según los expertos consultados por EXPRESO, le haría muy bien al atacante tricolor.

Las razones son diversas. La principal es que en el Tigres ya no tenía tanto espacio y estaba obligado a alternar la titularidad. Eso, según el exentrenador de Barcelona, Ricardo Armendáriz, termina afectando mucho más a un goleador.

Siempre es bueno ir a Europa. En Tigres la situación no daba más porque no podía ser siempre titular. Alternaba mucho. Si un equipo turco se interesó en él, me parece una buena decisión regresar a Europa. Estoy seguro de que Enner busca relanzar su carrera. Todavía es un hombre joven y se ha cuidado, así que tiene mucho para dar.

Ricardo Armendáriz, director técnico