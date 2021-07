Tokio 2020: Tomás Peribonio va por su revancha 

Tomás Peribonio tendrá su segunda actuación en los Juegos Olímpicos de Tokio, este 28 de julio (a las 05:00), en la prueba de los 200 metros combinados individual masculino.

El nadador nacido en Estados Unidos, pero hijo de padre ecuatoriano, debutó el pasado 24 de julio en estos JJ.OO., en los 400m combinados, pero a pesar de haber sido segundo en su heat, con un tiempo de 4'18”73, no clasificó a la serie final.

Para recordar, Peribonio consiguió su boleto a la máxima justa deportiva, a inicios de este mes, tras recibir un cupo por universalidad para el Team Ecuador.

Entre sus máximos logros, el nadador de 25 años consiguió las medallas de oro en los 200 y 400 metros combinado individual, en el Sudamericano de Deportes Acuáticos Buenos Aires, que se desarrolló en marzo pasado.

SU ADN

Tomás Peribonio Ávila nació en Miami, Florida, Estados Unidos, el 16 de enero de 1996. Pasó su infancia en Guayaquil, también un tiempo en Santiago de Chile, y en la adolescencia se radicó con su familia en Estados Unidos.

Por el deporte estudió becado en la Universidad de Carolina del Sur y obtuvo los títulos en Finanzas y Negocios Internacionales

“Es oficial ahora, he calificado a los Juegos Olímpicos en Tokio este verano. Cuando empecé este viaje, nunca pensé que nadar me llevaría tan lejos. He viajado por todo el mundo, entrenado con leyendas, y conocí a algunos de mis mejores amigos y mentores de vida”, publicó Peribonio en sus redes sociales, tras haber logrado su clasificación a los JJ.OO. de Tokio.

Otros resultados: finalista mundial 2018 (6to lugar); medalla de oro en los Juegos Bolivarianos (Santa Marta 2017); medalla oro Sudamericano Absoluto (2021); 8 récords nacionales piscina larga y 6 piscina corta (2019).