Tévez lo quiere a Jhonny Quiñonez en Independiente de Avellaneda

Luego de algunas buenas temporadas con Aucas, la oportunidad de volver a salir del país llegaría para Jhonny Quiñónez. El volante estaría siendo una alternativa en forme para recalar al fútbol argentino.

Independiente de Avellaneda del entrenador Carlos Tévez lo tiene en la mira para el 2024. Así lo confirmó el propio director técnico quien además afirmó que busca un jugador con esas condiciones".

"Me gusta el volante mixto de área a área, porque ya tengo 5 posicional. El año pasado nos costaba llegar al área contraria y también defender el área nuestra. Entonces, no hay muchos de esos mixtos (volantes) que a mí me gustan", declaró Tévez.

Posteriormente, ratificó el interés para el ecuatoriano: "Ustedes saben que Quiñónez es prioridad, porque me gusta, me gusta por esto. Tratamos de buscarle variantes si no se puede traer a Quiñónez, uno debe ser abierto porque sé de la economía del club".

Asimismo, el Apache dijo que más allá del interés dependerá de costo. "Tratamos de buscar algo que nos sirva y que tampoco nos salga tan caro. Es difícil, pero bueno, es lo que a mí me gusta", expresó.

El centrocampista de 25 años ya estuvo en el fútbol del exterior en 2019 cuando migró a Willen ll de Países Bajos.

