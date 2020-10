Testigos de una liga diferente

La Major League Soccer (MLS) se creó en 1993 y 27 ecuatorianos han jugado y acompañado el crecimiento arrollador de esta liga que hoy maneja 30 franquicias y mueve 8.500 millones de dólares. EXPRESO conversó con tres coterráneos quienes confiesan que este ‘sueño americano’ estuvo en el plan desde el principio.

Eduardo Hurtado: "Estuve en el momento preciso y ayudó a mi carrera”

Eduardo ‘Tanque’ Hurtado es de los futbolistas retirados del profesionalismo que mayor aparición tiene en sus redes sociales y algo que constantemente le recuerdan, desde Estados Unidos, es su paso por la MLS entre 1995 y 2000. El múltiple campeón a nivel local pasó por Los Angeles Galaxy, Metrostars y New England Evolution, dejando actuaciones que son recuerdos imborrables del reinicio de esta liga norteamericana.

“Fue una experiencia muy bonita, empezar un torneo como la MLS que anteriormente habían tratado de mantener el fútbol soccer con equipos como el Cosmos de Nueva York de Pelé y Beckenbauer y lamentablemente no lograron mantenerla. Ser parte de ese reinicio de la MLS para mí y mi familia significó muchísimo. Nos tacaba competir contra el béisbol, basket y fútbol americano”, dijo el Tanque.

El idioma me costó. Había gente que hablaba en español pero cuando me tocaba pedir algo y no hablaban español, ahí se me complicaba un poco la situación.

Eduardo Hurtado, exfutbolista.

Recuerda que cuando estuvo por el norte del continente llegó a compartir camerino con referentes de sus países como Mauricio Cienfuegos de El Salvador, Jorge Campos de México y el americano Cobi Jones, hasta con un actor de cine de Hollywood, Andrew Shue. “También me tocó enfrentar a otros grandes como (Carlos) Valderrama, Donadoni, George Weah y (Marco) Etcheverry. Fuimos decididamente a que el fútbol se quedara y lo logramos”.

Por último asegura que no es casualidad que esta liga siga creciendo. “Ahora la MLS no solamente tiene jugadores de edad vigentes y que dejan su huella, ahora también traspasas muchos jugadores al fútbol italiano, español, holandés. Y eso deja claro que lo que empezamos a hacer ha tomado forma”, cerró.

Oswaldo Minda: “Pensaba que era un profesional, hasta que llegué”

Hay quienes creen que conocen el profesionalismo en el fútbol hasta que dejan su país. Eso le pasó a Oswaldo Minda antes de llegar a la MLS. Minda fue campeón con Deportivo Quito, jugador de selección y destacaba en nuestro fútbol, por lo que fichar por el Chivas USA no suponía, a priori, un problema. Pero se equivocó. “Ahí me di cuenta qué era ser un profesional de verdad”.

“Me acuerdo cuando llegué y veía a mis compañeros y eran unas máquinas. Yo decía ahora cómo compito con ellos, los primeros tres meses sufrí porque en los amistosos no agarraba a pararlos ni en bus. En ese momento me di cuenta de que para poder competir con ellos debía fortalecer mi condición fisica. Llegué con un peso que eran normal en Ecuador, pero cuando pasé los exámenes médicos, me dijeron que debía tratarme con el nutricionista y en menos de un año subí caso 10 kilos en masa corporal”, manifestó.

Me da risa que acá no valoran esta liga, pero no saben cómo funciona y lo profesionales que son. Está a otro nivel con relacion a la nuestra.

Oswaldo Minda, exfutbolista.

A diferencia de los entrenamientos en Ecuador, donde máximo 11h00 ya están dirigiéndose a su casa, “entrenar acá era como hacer oficina”.

“Entrenábamos a las 07h00, desayunas, tienes meeting (reunión) con el DT te entregan un folleto de jugadas para estudiar al rival. Después haces una hora de yoga obligada, almuerzas y cierras con clases de inglés de dos horas. A las 16h00 salía a mi casa. Al principio fue chocante, en Ecuador pensaba que era profesional porque me cuidaba, entrenaba y descansaba, pero no estaba ni cerca de ser un verdadero profesional”, agregó.

Wellington Sánchez: "Fue difícil adaptarme a los viajes de largas horas ”

Fue fichado por Los Angeles Galaxy en 1998 luego de presentar sus credenciales en la Copa América de Bolivia. Wellington Sánchez aterrizaba en la tierra de los sueños con la idea de sumar experiencia en ese balompié. Allí conoció un trabajo organizativo ejemplar, fortaleció su inglés y logró evolucionar su trabajo en cancha gracias a los trabajos en espacios reducidos.

“Siempre hablo de cómo se manejaban. Dirigencialmente no había problemas, todo era claro, lo que estaba en el contrato se cumplía y eso daba el aval de que estaban por buen camino y destinados a seguir creciendo”, suma Sánchez.

A mí me sorprendió la organización, no había nada improvisado, todo estaba diseñado y planificado. Eso es clave para observar su crecimiento.

Wellington Sánchez, exjugador.

Recuerda una anécdota que le impacto fue la velocidad con la que resolvieron un problema, que en Ecuador hubiera terminado en polémica. “Recuerdo haberme quedado de un vuelo en el aeropuerto de Chicago con un compañero. No llegamos a la hora indicada por la conexión que teníamos estaba difícil conseguir boleto, yo pensé que nos quedábamos un par de días, pero no, el club solucionó todo rápido y enseguida nos pusieron en un avión. Llegamos 30 minutos después de nuestros compañeros” recuerda.

Lo que sí fue un detalle complejo para Sánchez y su adaptación fueron los largos viajes de ciudad a ciudad. “Eso sí me chocó bastante, yo estaba acostumbrado a los viajes de 45 minutos de Quito a Guayaquil y de eso pasar a que el más corto era de cuatro horas. En Ecuador un viaje así llegabas a descansar, acá no, te enviaban a hacer regenerativo o al gimnasio. Sí me impacto mucho”, agregó.

Sánchez terminó su paso en la MLS en 1999 para fichar por Emelec y estar más cerca de la selección, pero no tiene duda de que “los organizadores siempre apuntaron a este crecimiento y está a la vista. Le hace bien al continente”.