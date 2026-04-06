Sporting vs Arsenal HOY EN VIVO: Hora, alineaciones y dónde ver la Champions League

Con ausencias y luego de caerse en dos competencias en Inglaterra, los Gunners afrontan los cuartos de final

Luego de recibir dos duros golpes en la temporada, Arsenal afronta el primer duelo (de ida) decisivo en los cuartos de final de Champions League ante Sporting de Lisboa.

Lea también: ¿Cuándo juega Barcelona SC ante Cruzeiro en la Copa Libertadores?

Este martes 7 abril, desde las 14:00, el equipo del ecuatoriano Piero Hincapié, quien estará ausente por lesión, buscará girar la página de la final perdida en la Copa de la Liga inglesa (2-0 contra Manchester City) y quedar eliminados de la FA Cup (2-1 ante Southampton).

Aunque se mantienen líderes de la Premier League, con 9 puntos de distancia con respecto al segundo (Manchester City), los dirigidos por Mikel Arteta buscan levantarse de la doble caída y continuar como uno de los favoritos para llevarse la Orejona.

Piero Hincapié, defensa ecuatoriano del Arsenal, es atendido por el cuerpo médico tras lesionarse CORTESIA

“Durante la temporada hay que pasar por diferentes momentos. Algunos son complicados, por la razón que sea. Ahora llevamos dos resultados muy decepcionantes y tenemos que levantarnos”, dijo Arteta antes del encuentro de esta tarde en el estadio José Alvalade de la capital portuguesa.

Ecuador vs Uruguay: Fecha, hora y dónde ver el partido del Sudamericano Sub-17 Leer más

“Tenemos por delante la mejor etapa de la temporada y este es el momento decisivo”, añadió.

El estratega español mencionó que “nadie” les exigirá más de lo que ellos mismos se exigen, “eso es seguro”. Comprende que los aficionados se hayan hecho “altas expectativas” en la actual campaña, por eso la Liga de Campeones debe continuar dentro del objetivo.

Los Gunners entrenaron este lunes con el regreso de Declan Rice, Gabriel Magalhaes y Leandro Trossard, que sellarán su presencia en el esquema de Arteta. Esto, tras ratificarse las bajas de Eberechi Eze e Hincapié, sumadas a las dudas de última hora de Jurrien Timber y Bukayo Saka.

En el caso del defensor tricolor, será el segundo duelo que no esté. Se perdió el cotejo en FA Cup, tras llegar lesionado de la doble fecha FIFA con la selección de Ecuador.

El técnico Arteta afirmó al respecto: “Sí, fue una lesión grave. No, no sé cuánto tiempo estará de baja”.

Alineaciones probables para Sporting de Lisboa vs Arsenal

Sporting: Silva; Fresneda, Quaresma, Inacio, Araújo; Bragança, Morita, Catamo, Pote, Trinçao; Suárez.

Arsenal: White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Zubemendi, Rice, Eze, Martinelli, Odegaard; Gyokeres.

Con este panorama, el conjunto londinense aún sigue vivo en dos competiciones: la liga inglesa, que no han ganado en 22 años y en la que se sitúan en lo alto de la tabla (con un partido más que el segundo), y la Champions, en la que aspiran a estar por segundo año consecutivo en semifinales. Ahora el rival a vencer es Sporting.

Sporting vs Arsenal: Hora y canales dónde ver EN VIVO

EL compromiso en territorio luso, por la ida de los cuartos de final de Champions League, podrá ser disfrutadoa las 14:00 (hora de Ecuador) por las señales de ESPN 2 y su plataforma digital de Disney+ Premium. En esta ocasión, la afición ecuatoriana no contará con la presencia del zaguero Piero Hincapié por lesión.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!