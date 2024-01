Smalling aclara los rumores: "Nunca he pedido ni he pensado en dejar el Roma"

El inglés Chris Smalling, central del Roma, rompió su silencio tras cinco meses de ausencia deportiva y, dos días después de que su club despidiera al entrenador portugués José Mourinho, aclaró cualquier duda sobre su compromiso con el combinado italiano y sobre la lesión que le mantiene fuera desde septiembre.

"Nunca he pedido ni he pensado en dejar este gran club. Los últimos meses han sido los más frustrantes de mi carrera. Hay cosas, en el fútbol como en la vida, que podemos controlar y otras que están fuera de nuestro control", expresó en su cuenta oficial de Instagram.

Y es que una lesión en el tendón de su rodilla izquierda alejó de los terrenos de juego a la que fue pieza fundamental en defensa de Mourinho desde septiembre. Una baja sensible que el Roma sufrió y sobre la que el técnico setubalense sembró alguna duda.

"Mancini tiene un problema importante, pero no tiene las dos piernas rotas y por eso jugará en Bolonia. No es como otros que tienen un problema en las uñas y no lo hacen...", dijo Mourinho en rueda de prensa hace poco más de un mes, unas palabras que parecían ir dirigidas a Smalling.

El central guardó silencio y ahora, tras la llegada del italiano Daniele De Rossi al banquillo, ha decidido acabar con cualquier rumor de falta de compromiso.

"Desde mi llegada al Roma en 2019, mi compromiso y lealtad hacia el club nunca han fallado. Desde el momento en que puse un pie en el Roma, inmediatamente me sentí como en casa. Roma es mi casa, y la relación que he establecido con la afición del Roma es algo que me importa mucho", añadió.

