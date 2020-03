Las secuelas de parar por el coronavirus

Coronavirus: Dybala, su novia y un amigo están contagiados Leer más

Con el campeonato paralizado, algunas maletas de futbolistas a nivel local quedaron preparadas para terminar la quinta jornada de la LigaPro. Hubo jugadores que se quedaron con las ganas de jugar y otros que quizás pensaron que era lo mejor, por el presente que atravesaba su club. Desde equipos como Barcelona que necesitaban un bálsamo y algo de tiempo a su favor, hasta otros como Técnico Universitario, líder del torneo, que venía con una racha a nivel local.

No hay duda que Emelec no ha tenido el mejor inicio de la temporada, pero su juego no venía de la mano con sus resultados hasta la fecha cuatro, cuando pasó por encima a un Aucas en estado de alerta. La para le afecta porque parecía haber dado un buen golpe para un envión emotivo y deportivo. Sobre todo porque no había ganado por LigaPro.

“Emelec había conseguido esa victoria que necesitaba. Son unos triunfos que te llenan de confianza y si lograba ganarle a Universidad Católica era el inicio de una nueva temporada para ellos. Igual podrán corregir ciertos detalles en este tiempo de paralización”, dijo el exjugador azul, Juan Triviño.

Así quedaron los clubes. Teddy Cabrera

Barcelona puede llevarse el rótulo del que más le conviene y casa dentro no lo descartan. Uno por los malos resultados cosechados en el último mes y por los lesionados que tienen.

“Álvez tenía una contusión en el tobillo, él no está corriendo, no está chocando, no está tocando ningún balón. No me gusta beneficiarme de lo que estamos viviendo actualmente, pero esta paralización nos favoreció para recuperar a muchos jugadores”, dijo el asistente técnico torero, Marcos Conenna.

Además que Javier Burrai, Christian Alemán, Mario Pineida y Washington Vera continúan con su proceso de recuperación.

Janio Pinto, exjugador amarillo, también analiza y habló de otros clubes como Técnico Universitario y Liga de Quito. “No hay duda que a Barcelona le viene mejor por el mal momento que tenía. Pero a otros como Técnico (Universitario) o Liga (de Quito) que venían bastante fortalecidos en la LigaPro. Por ejemplo, Guayaquil City también tuvo un buen inicio, veremos si vuelven igual de sólidos”, explicó.

Aunque el preparador físico ecuatoriano Duffer Alman cree que la para afecta a todos, sobre todo en su campo. “Es cierto que por fútbol a unos les conviene porque así analizan detalles, pero físicamente sí hay una pérdida a pesar de que se entrenen en casa, no es igual que exigirse en los entrenamientos bajo la supervisión del cuerpo técnico”, enfatizó.