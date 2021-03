SVVT: El secreto del neuroentrenamiento

Cuando parece que todo en el deporte se ha descubierto, suelen aparecer mentes que buscan irrumpir con nuevos formatos. Eso pasó por la cabeza de Roberto Benítez, optómetra y entrenador visual deportivo, cuando a inicios de 2018 hizo la certificación en España sobre estas prácticas y luego el diplomado en neurociencias aplicados al deporte. El objetivo era y es potenciar, con su neuroentrenamiento, el deporte ecuatoriano, sobre todo en Guayaquil, donde esta la sede de SVVT (Sports Vision Visual Training).

“Este sistema multidisciplinario está orientado hacia los deportistas que buscan potenciar su desempeño, sacar una mayor ventaja a la que le podía dar un entrenamiento físico convencional. Aunque la certificación la hice en España, mi gran mentor fue Mariano Canegallo, mi mentor, que trabaja en San Lorenzo de Almagro”, empieza explicando Benítez a EXPRESO.

Junto a él está Gonzalo Valle, portero estelar de Guayaquil City, quien lleva más de dos años en este programa y explica cuáles han sido los beneficios de este neuroentrenamiento.

Prev Next Gonzalo Valle le dedica, al menos, dos horas de lunes a viernes al neuroentrenamiento. Christian Vinueza / EXPRESO

“Aquí ya llevo dos años y he tenido una mejora en reacción, concentración y agilidad. Incluso tengo un vídeo que se observa el antes y el después y es evidente la diferencia. Venía buscando algo así, me siento como un niño cuando vengo, le digo a Roberto que es como un parque de diversiones para mí. Era algo que se veía en vídeos nada más y me ha ayudado mucho”, explicó el cancerbero, quien asiste de lunes a viernes, al menos, dos horas por día.

Pero no es un entrenamiento enfocado el fútbol, sino diferentes ejercicios que se practican para estimular los reflejos y reacciones del atleta, todos dependiendo de su deporte.

“Trabajamos con la plataforma Belcojamp, donde trabajamos con fuerzas excéntricas y concéntricas, potenciamos la velocidad, fuerza y potencia de deportistas. El truco de esta plataforma es saber donde anclar al deportista y crear un movimiento motriz respetando el movimiento natural de su deporte”, explica Benítez.

Otro ejercicio con el que trabajan y sirve mucho para los atletas es el software Neurotracker, creado por el francés Jocelyn Faubert, que es utilizado en el Manchester United y la selección de fútbol de Estados Unidos.

Había conocido de este método de entrenamiento, sobre todo en Europa. Roberto me dijo que venga un día, vine y no me fui más. Gonzalo Valle, portero de Guayaquil City.

“Esto se trabaja con ocho pelotas de tenis en constante movimiento (en una pantalla) y el atleta tendrá que rastrear cuatro de ellas que cambian de color. Este software potencia los procesos cognitivos y el proceso de velocidad cerebral y potencia la visión periférica”.

Karen Ferreira, sicóloga deportiva uruguaya, es otra de las entrenadoras y explica el por qué le llama el laboratorio.

“Es algo totalmente nuevo en Latinoamérica. Se busca aumentar el rendimiento deportivo, aprender más rápido porque los estimulamos con diferentes desafíos y eso hace que nuestra mente reaccione más rápido y permita que aprenda mejor. Yo lo llamo un laboratorio”, cerró la charrúa.

Varios deportistas trabajan en este programa, que no es solo enfocado al fútbol. Christian Vinueza / EXPRESO

Leonidas Drouet, piloto de karting, también tiene varios años en el programa y su gran nivel también responde a este neuroentrenamiento.

“Esto es muy novedoso y en mis viajes constantes nunca he visto algo así. Me ha ayudado a mí en mi desarrollo como profesional, hago varios trabajos. En una carrera nocturna en Latacunga, trabajé con Roberto para entrenar de forma especial para esa competencia, ejercicios con luces apagadas y ejercicios de reacciones. Además que trabajamos el físico dependiendo lo que necesite”, explicó el joven piloto guayaquileño.

Uno de los grandes responsables del gran momento del patinaje en Fedeguayas es uno de los entrenadores de SVVT, Ángel Gutiérrez.

“Actualmente estamos en patinaje en la Federación del Guayas, hemos tenido patinadoras que han conseguido el primer y segundo lugar, más que todo en patinaje se usa la espirometría bipodal y unipodal, que son saltos con una y dos piernas”, explicó el entrenador.

Además, no solo se enfocan en deportistas mayores, también en niños como Diego Zambrano de 6 años. Christian Vinueza / EXPRESO

Pero en SVVT también trabajan con niños, uno de los casos es Diego Zambrano, quien con 6 años ha explorado este mundo que le ha ayudado a evolucionar en del deporte de la pelota chica.

Comencé en enero de este año y ahora me siento más seguro a la hora de jugar. Tengo mayor rango de visión y decido mejor.

Santiago Rodríguez, jugador de la sub-16 de Guayaquil City

“Diego está aquí hace 7 meses y ha mejorado en su velocidad, reacción y motricidad, esto último es lo más relevante”, dijo su padre (Merlin), quien a diario acompaña al pequeño Diego en sus prácticas.

Benítez asegura que esto recién comienza y reconoce que es un entrenamiento que a la larga, clubes profesionales de diversas disciplinas, van a tener que adoptar para mejorar el rendimiento de los suyos.