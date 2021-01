Sacrificio y disciplina, el sustento de Diego Ruales

Disciplina, sacrificio, esfuerzo y dedicación, son las claves principales, que según Diego Fabián Ruales Carmona, nadador manabita de 16 años, deben ser aplicadas permanentemente para poder sumergirse en las aguas del éxito y los grandes logros.

Esos valores y principios, aseguró el deportista, han sido forjados desde temprana edad, tanto por sus padres y entrenadores. “Practico la natación desde los 5 años, me ha ayudado mucho en lo personal, me permite desconectar del resto de personas, de los problemas, la cotidianidad y me ayuda para mejor mi disciplina”, destaca.

El agua es su hábitat, se siente ‘como pez en el agua’, por ello considera que en las competencias las pulsaciones se aceleran y la adrenalina se hace presente, “estar luchando por un objetivo significa tener mucha confianza en uno mismo, en ese momento solo pienso en la carrera que voy a realizar y concentrarme en hacer las cosas bien, eso es fundamental”, expresa.

Ruales ha dado brazadas que le han permitido conseguir varios objetivos, tiene a su haber múltiples medallas de oro, plata y bronce en campeonatos nacionales y juegos nacionales. Asimismo, ha sido seleccionado del Ecuador varias veces en competiciones sudamericanas, Copa UANA, Copa Pacífico, donde logró medalla de plata y tiene registrado múltiples récords nacionales.

Pero, el manabita va por más, multiplica sus esfuerzos, redobla su persistencia, todo ello porque anhela con gran convicción llegar a unos Juegos Olímpicos, representar al país en esta cita deportiva histórica, dejarlo en alto y establecer marcas que dejen huella mundial.

El nadador tricolor muestra con orgullo algunas medallas obtenidas. Cortesía

“No todo se consigue de un momento a otro, es parte de un proceso. Me influyó mucho la pandemia, mi deporte depende del nado, estuve en confinamiento solo entrenando lo físico, pero ya regresé a las piscinas de la Federación Deportiva de Manabí y estamos trabajando bien”, exteriorizó.

Mi mensaje a los deportistas es que se tomen el deporte no como una obligación, sino como una segunda casa donde te enseñan a ser disciplinado y a ver lo difícil que es la vida.