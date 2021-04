Roberto Palacios: “El fútbol ecuatoriano tiene un crecimiento sostenido”

Roberto ‘Chorrillano’ Palacios jugó en Liga de Quito en 2005 y 2006. Dio una vuelta olímpica con los albos y se marchó con la promesa de volver como entrenador o asistente técnico. Ya tiene la licencia. Por ahora trabaja como embajador de la Federación Peruana de Fútbol y con las municipalidades buscando nuevos talentos. Por la pandemia sus actividades se han reducido, pero trata de seguir para levantar el fútbol de su país. El 128 veces seleccionado conversó con EXPRESO sobre la realidad del fútbol peruano, las eliminatorias y el próximo enfrentamiento entre Universitario y un Independiente del Valle que cada vez suena más en el escenario internacional.

La vacunación en el fútbol profesional iniciaría en mayo Leer más

¿Cuánto ha sonado Ecuador en el ámbito internacional desde que se fue de Liga de Quito?

Mucho. En realidad desde que yo estaba en Liga de Quito ya se veía el crecimiento sostenido de Ecuador y sus clubes en torneos internacionales. Me consta porque la base de la selección eran mis compañeros de Liga de Quito. Es cierto que tuvo un bajón a escala de selección, pero el torneo local mejoró mucho porque más equipos empezaron a pelear por el título y los tradicionales como Barcelona, Emelec y Liga de Quito han mantenido su imagen internacional. Independiente del Valle, en cambio, viene con un gran trabajo en las divisiones menores y está haciéndose conocido a escala internacional porque demuestra en el campo de juego un gran nivel y tiene un deseo de crecer, más allá de que todavía no tiene una gran hinchada.

Universitario está en el grupo Independiente del Valle, Palmeiras y Defensa y Justicia. ¿Cuáles serían las verdaderas posibilidades del equipo peruano?

Por lo que he visto de Universitario este año, la verdad está muy complicado. Pienso que no está para darles mucha pelea. Los otros equipos están con otra actitud y en otro nivel. Universitario no está teniendo una buena participación local. Ganó en esta fecha (A San Martín en calidad de visitante) pero con muchas dificultades. En Copa Libertadores, que es otro nivel, no le va a alcanzar. De todas maneras, esperamos que todos los muchachos sumen esfuerzos y tengan una buena participación en la Copa Libertadores.

¿Cómo analiza el crecimiento del fútbol peruano?

Acá la selección y los clubes son casos distintos. Lo de la selección (volvió aun Mundial después de 36 años) no es el reflejo de lo que se juega en el fútbol local. Ahí estamos todavía muy bajos y nos damos cuenta porque en los torneos internacionales no podemos pasar una fase. Esperemos que en estos torneos se pueda hacer una buena presentación, pero admito que todavía nos falta muchísimo para alcanzar a otras ligas sudamericanas.

¿Cómo hacerlo?

Mejorar el trabajo en las formativas, que es muy pobre, porque talentos individuales tenemos. Basta con mirar que el jugador peruano destaca afuera. Salir de Perú les ayuda a crecer en todos los aspectos. Por eso la selección de Perú hace buenas competencias, porque la mayoría está afuera. El profesor Ricardo Gareca ha tenido un gran trabajo en ese sentido, aunque ahora estamos un poquito mal en estas eliminatorias.

¿Y cómo mejorar en las divisiones absolutas?

Ahí sería consecuencia de lo anterior, pero también sería traer entrenadores que ayuden a crecer a los chicos y no los mismos técnicos que siempre están rotando en los equipos. El fútbol peruano no está creciendo como debe ser.

En estas eliminatorias se ha jugado sin público y se han dado resultados inesperados. ¿Tanto puede pesar la afición?

Esa no es excusa para ninguno. Todos están jugando en la misma condición. No creo que un equipo juegue mal porque no hay público. El futbolista debe motivarse porque las eliminatorias por sí solas son una gran razón, además, en muchos casos es la gran ventana para cambiar su futuro con alguna transferencia que ayudaría mucho a sus familias. Sé que el público es importante porque te empuja, pero por la pandemia hay que entender que las cosas seguirán así. No creo que sea motivo para el rendimiento.

¿Qué es lo que extraña de su paso por Liga de Quito?

Todo. En Ecuador pasé momentos muy lindos. El hincha de Liga de Quito, y la gente en general, siempre me trató muy bien. Extraño lo que viví allá porque fue muy bueno en lo deportivo. Además, viendo cómo están creciendo los equipos en el Ecuador sería interesante ir por allá como director técnico o asistente para dar mis conocimientos y ayudar a que sigan mejorando. Ya tengo la licencia para dirigir y espero empezar en el corto plazo.