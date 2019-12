¿Qué respondería Esteban Dreer a una oferta de Barcelona?

"Yo tengo que trabajar". Eso fue lo que afirmó el ahora exarquero de Emelec, Esteban Dreer, cuando se le consultó si estaría dispuesto a aceptar una posible oferta de Barcelona. Además de sincerar sus necesidades como profesional y no mostrar negatividad por el 'rival de barrio', el Rifle hizo notar su desconcierto por cómo se dio su salida del equipo eléctrico.

El guardameta argentino nacionalizado ecuatoriano habló con la radio La Redonda este lunes 23 de diciembre, mismo día en el que aparenta haber un acuerdo firmado con Pedro Ortíz, flamante campeón con Delfín en el reciente campeonato local, para defender el arco azul. "Hoy no tengo una oferta concreta, no podría decir si aceptaría o no", continuó Dreer sobre Barcelona.

En noviembre de 2019, el Rifle había aceptado una renovación por dos años y una reducción de salario, según comentó en sus declaraciones. Sin embargo, las cosas no se dieron como, a pesar que decidió bajar sus "pretenciones económicas".

“Yo en junio había recibido unas propuestas de Argentina, pero dije que no, porque prácticamente iba renovar con Emelec, sin embargo, a dos semanas que finalice el campeonato nacional me reuní con el presidente para hablar sobre el contrato, sabiendo que el equipo tenía pocas posibilidades de jugar la final y ninguna de Copa Libertadores. Me enteré de que el presupuesto del equipo bajaba mucho, en comparación a otros años”, narra Dreer desde Argentina.

Tras la finalización del torneo, el arquero se fue de vacaciones y desde el país albiceleste dedujo las pretenciones del equipo con el que conquistó cuatro campeonatos nacionales. "Terminó el torneo, yo llamé al club y no tuve respuesta, entonces me fui de vacaciones a Argentina, allá me llamó un excompañero diciéndome que me ofrecen un año y mucho menos del sueldo que había acordado, entonces, ahí vi que la intención del club era que no siga”, continuó en el diálogo con el medio radial.

Para el Rifle, lo que pesó fue la forma y no el fondo. "Hubiera preferido que las cosas me las digan de frente, que no querían contar conmigo", insistió, sin evitar mencionar que su única objetivo es que "la gente esté enterada".

Tras 2.927 días con la camiseta del Bombillo, Dreer pone fin a un ciclo más que exitoso, del cual se retiro siendo uno de los pilares más valiosos de la reciente campaña eléctrica. ¿A dónde irá el Rifle?