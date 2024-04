Rafael Nadal ya anunció su fecha de retiro: “Es mi último año”

Rafael Nadal, una leyenda viviente del tenis mundial, ha anunciado oficialmente que esta será su última temporada en las canchas profesionales, el lunes 15 de abril en una rueda de prensa previa al Abierto de Barcelona anunció que tras una carrera repleta de éxitos y desafíos, se prepara para despedirse de la competición, marcando el fin de una era en el deporte.

A pesar de los contratiempos físicos que ha enfrentado en los últimos años, Nadal ha demostrado su determinación al volver a competir en torneos importantes. Aunque su participación en el Abierto de Barcelona estaba en duda debido a problemas abdominales, el español confirmó su presencia, consciente de que este será su último año en el circuito profesional.

Nadal compartió sus reflexiones sobre el final de su carrera

El tenista declaró que: “Pensaba ‘¿puedo o no puedo?’. Cuando no se puede, no se puede. Aunque me duela, es lo que hay. A estas alturas de mi carrera, estoy en otra situación. Para mí, antes de lamentarme dónde no he podido estar, para mí, es un regalo estar en Barcelona. Me lo tomo como mi último año (2024) y quiero disfrutar cada momento. Me siento listo para jugar mañana. No pienso en cómo llego. Sé cuál es la situación, que voy justo de preparación, pero soy realista. Para mí, estar aquí, es una alegría”

🎾🇪🇸 Rafael Nadal: “Me lo tomo como mi último año y quiero disfrutar de cada momento”



🗣️ El tenista español, además, mencionó que le dolió no haber podido estar en Montecarlo y aseguró que es “un regalo volver a competir”.https://t.co/if7cCKzHQz — Caracol Deportes (@CaracolDeportes) April 15, 2024

El exnúmero uno del mundo empezó a moverse en la sede del torneo español. Cortesía

Consciente de que el tiempo en el deporte profesional tiene un límite, Nadal se prepara para afrontar su última participación en el Conde de Godó, un torneo que ha sido parte fundamental de su trayectoria. Aunque el futuro es incierto, el español se compromete a dar lo mejor de sí mismo y a enfrentar cada partido con ilusión y determinación.

Nadal luego afirmó que: “Me tomo esto como mi última participación en el Godó. No sé lo que pasará en el futuro, pero voy a intentar darme mi mejor oportunidad. La semana de entrenamientos ha sido positiva y salgo con ilusión de hacerlo lo mejor posible. He disfrutado en los entrenamientos. Estos momentos me compensan otros que no son tan buenos. Tengo ilusión por seguir jugando. Sé que tengo una situación difícil, pero esto es parte de la vida del deportista. Hay que tomárselo como tal”.

🎙️ @RafaelNadal: “Para mí es un regalo poder estar en Barcelona, me lo tomo como mi últimos año y quiero disfrutar de cada momento”@atptour | @ATPTour_ES | #BCNOpenBS pic.twitter.com/A1fTvi5sLR — Barcelona Open Banc Sabadell (@bcnopenbs) April 15, 2024

Finalizo diciendo: “Me tomo las cosas como se pueden. Sabemos lo que hay. No hay que esconder nada. Para qué hablar más de la cuenta. No me apetecía hablar del abdominal. Lo dije en la final de Sevilla porque mi tío lo comentó. En mi comunicado dije que no podía jugar. Tampoco me apetecía ir diciendo dónde tenía un problema. Me canso de contar mis penurias. A nivel mental, estas cosas terminan afectando. Sé que puede empeorar, pero seguiremos adelante hasta que tenga la sensación de que no me merece la pena seguir haciendo las cosas que hago. No me pongo una fecha límite, pero la vida te va marcando el camino”, sentenció el español.

El tenista español Rafael Nadal no podrá competir nuevamente por lesión cortesía

A pesar de los dolores y las dificultades físicas, Nadal se muestra resiliente y decidido a seguir adelante hasta que considere que ya no puede continuar. Con un legado indiscutible en el tenis y el respeto y admiración de sus seguidores en todo el mundo, Rafael Nadal se prepara para escribir el último capítulo de una carrera extraordinaria.

