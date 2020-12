La pandemia no venció a Mylena

El deseo navideño de Mylena es que la pandemia quede atrás y no siga cobrando víctimas en ninguna parte del mundo.

Es tiempo de Navidad y en el hogar de Mylena Plaza se respira un ambiente de paz, armonía y optimismo. Aunque la pandemia también alteró la vida de la mesotenista ecuatoriana, ella afirma que estar junto a su familia y no haber perdido a ningún ser querido durante esta dura etapa es lo más importante.

“Dejé de participar en algunas competencias que tenía en agenda, y por ese motivo ahora no formo parte del Plan de Alto Rendimiento, pero estamos con salud y en este momento eso es algo que debemos valorar”, afirma la deportista guayaquileña, de 18 años.

Múltiple campeona nacional y sudamericana, tuvo que elegir entre el tenis de mesa y la gimnasia cuando tenía 7 años, porque los horarios de estas dos disciplinas se le cruzaban en el curso vacacional al que su familia la había inscrito. Hoy considera que tomó la mejor decisión, impulsada por el cariño que su padre y sus tíos sienten por este deporte.

“A los 10 años gané mi primer título internacional en la división 12 años, en el Club Regatas Lima de Perú. La siguiente temporada comencé a representar a mi país, y con el transcurrir del tiempo sumamos campeonatos sudamericanos y latinoamericanos, tanto individual como en dobles con Nataly Paredes, incluso alcanzando el tercer puesto de un Circuito Mundial”, acota.

En esta peculiar temporada su carrera se alteró, aunque incluso dentro del caos siente que corrió con suerte. “En diciembre de 2019 se jugaron los selectivos. Me clasifiqué como número uno en el ranking mayores y de 18 años, lo que me aseguraba muchas competencias. Logré jugar el Sudamericano de Perú y regresamos al país justo el día en que los aeropuertos se cerraban, incluso unos policías nos escoltaron a la casa porque en nuestro vuelo no habían contagiados del coronavirus, al contrario del vuelo que arribó luego, donde encontraron algunos positivos y los mandaron a cuarentena”.

Recuerda que la parte más severa de la crisis la pasó en su anterior vivienda, y poco después su familia decidió cambiarse a la casa de su abuelita, donde se dedicó a trabajar en la parte física, además de hacer sombras frente al espejo para no perder ritmo.

En 2021 Mylena Plaza espera sumar nuevas competencias internacionales. Christian Vasconez

El Panamericano Sub-18 (con sede por definir), el Sudamericano de mayores (Argentina) y un campamento al que fue invitada en Portugal son algunos de los planes que quedaron en espera para Mylena y que con la pandemia en una etapa más crítica aún no sabe cuándo se cumplirán.

“Claro que extraño al deporte, pero bajo las actuales circunstancias estar con salud ya es ganancia. Por eso le pido a los chicos que han pensado en retirarse de sus disciplinas porque se sienten desanimados con lo sucedido que lo piensen bien, porque la mayor victoria que podemos tener en la vida es estar vivos”, concluyó.