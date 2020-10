Números lejanos a la jerarquía azul

“En el fútbol no es solo correr, también es importante pensar y este año Emelec ha traído un poco de correlones que en poco le aportan, por eso no sorprende lo que le está pasando al equipo”. La reflexión de Raúl Avilés resume lo que, a su criterio, es el principal problema que ha tenido el Bombillo y que sentenció su peor cierre de primera etapa desde el año 2010.

En esta atípica temporada, en la que la primera parte de la LigaPro se redujo a 15 fechas, los azules marcaron cifras realmente alarmantes.

Con 16 puntos (promedio de 1,06 por partido), apenas duplicaron la cantidad de unidades que logró Deportivo Cuenca, el último de la tabla, y quedaron a 19 del ganador de la misma, Liga de Quito.

Cuatro victorias, igual número de empates y siete derrotas son cifras que el emelecismo no está acostumbrado a manejar y por primera vez, desde que se utiliza este formato de competencia, el Bombillo termina con un gol diferencia negativo (menos 2).

Tener uno de los arcos más vencidos y una de las delanteras menos eficaces, tampoco es una de las características de los millonarios, quienes se encuentran en una dura etapa de transición y cuyo entrenador, Ismael Rescalvo, considera mejorarán en la segunda parte de la competencia.

Hay jugadores que son muy débiles mentalmente, y no saben manejar la presión que genera estar en los equipos más grandes Raúl Avilés, exfutbolista de Emelec.

“Es una etapa que tenemos que borrar (la primera) y arrancar (la segunda etapa) pensando desde cero. La exigencia que tenemos es alta y como tal tenemos que mejorar nuestro rendimiento en la segunda etapa. Hemos tenido irregularidades, somos conscientes”, afirma el estratega español.

La Turbina Avilés tiene su propia lectura. “Primero hay que contratar jugadores con jerarquía. Una cosa es ser figura en un equipo pequeño, donde no hay mucha exigencia, pero algo muy distinto es ponerse una camiseta tan histórica como la de Emelec. No creo que pase por un intento de desestabilizar al director técnico, porque quien lo hace está atentando contra su propia fuente de ingreso y le pongo un ejemplo: supongamos que este año logran sacar al entrenador, el próximo año el dirigente no lo va a tener en cuenta y al bajar sus bonos no le van a abrir las puertas en otro equipo”.

El exdelantero eléctrico también evalúa a los otros actores de la institución.

Hay que pasar la página y centrarnos en la segunda etapa. Excepto este partido (ante Católica), al final el equipo ha tenido un mejor rendimiento Ismael Rescalvo, entrenador de Emelec.

“La labor dirigencial ha sido muy buena, el que escoge a los jugadores que entran a la cancha es el técnico, de pronto lo hace bien o no, pero él sabe que se le fue una etapa y en la siguiente tendrá que remar más fuerte para alcanzar sus metas, porque en Emelec solo sirve ser primero”, acota.

Hace un par de meses Nassib Neme, presidente del Bombillo, le afirmó a EXPRESO que debido a la crisis desatada a raíz de la pandemia no contratará más jugadores durante dos años, así que Rescalvo tendrá que buscar mejoría con lo que tiene a mano.