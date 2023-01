La Noche Amarilla del Pony Oyola

Se retiró su ídolo, el jugador que lo maravilló con sus jugadas y goles. Fue por aquello, que Elvis Rodríguez, de apenas 12 años, empezó a llorar cuando Matías Oyola se presentó en la Noche Amarilla, para despedirse del fútbol profesional. En el momento que el Pony salió por el túnel de los jugadores, las lágrimas empezaron a rodar por el rostro del joven guayaquileño.

Mientras miraba fijamente al exjugador argentino, desde las gradas de la localidad de palco bajo, levantó un pequeño cartel, que no medía más de 30 centímetros y tenía esta frase: “Soy barcelonista de corazón. Oyola, muchas gracias por todo, nos diste muchas alegrías y títulos en todo este tiempo”.

Su cara fue el reflejo de lo emocionado que estaba. Elvis se quedó estático, como si fuera una estatua. Entre tanto, los demás fanáticos cantaban a todo pulmón: “No se va, no se va, Matías Oyola no se va. Esta hinchada jamás te olvidará”.

“A Oyola lo veo jugar desde que vengo al estadio, desde muy pequeño. Cada vez que me acuerdo de Barcelona, me acuerdo del Pony. Siempre me llamó la atención porque juega bien y pelea la pelota, no tenemos otro jugador como él. Estoy triste porque se va uno de mis ídolos, al cual venía a ver siempre”, manifestó emocionado Elvis Rodríguez.

El pequeño Elvis Rodríguez (i) asistió con su familia al estadio para despedir a Matías Oyola. ginno zambrano

En la misma localidad, el quiteño Eddie Veloz empezó a saltar de la emoción por Matías Oyola mientras movía una bandera grande, de unos 2 metros, con la siguiente leyenda: “Gracias por ser el ídolo en el equipo más grande de Ecuador”. Él vino a Guayaquil solo para ver la despedida del Pony, quien es su ídolo.

Esto ha sido hermoso, solo quiero agradecerle a toda esta gente los momentos maravillosos que me hicieron vivir. Matías Oyola, exjugador de Barcelona

“Tengo una mezcla de sentimientos. Estoy emocionado porque estoy en la Noche Amarilla, pero, al mismo tiempo, siento tristeza porque se retira uno de los mejores jugadores que pasó por el equipo. Como hincha estoy muy agradecido por todo lo que dio por el club. No habrá otro jugador como él, será difícil encontrar uno como él, porque siempre mostraba su garra”, recalcó apenado Eddie Veloz.

Matías Oyola colgó los pupos a sus 40 años y tuvo una merecida despedida en el club que militó 13 temporadas. Es más, en el amistoso que ganó Barcelona 1-0 con gol de Agustín Rodríguez contra Mushuc Runa, el nacionalizado volvió a demostrar por qué se ganó el cariño de la hinchada amarilla. Con buenos pases y algunos lujos, deleitó a los toreros en el compromiso donde ingresó por Sergio Agüero a los 18 minutos, como el dorsal que lució en sus gloriosos años en el Ídolo.

Entre los aplausos de las personas y de los jugadores de Barcelona, el Pony dijo adiós al fútbol profesional.