NFL: Los Cowboys, el equipo más valioso del mundo con 9.200 millones de dólares

Los Dallas Cowboys de la NFL son la franquicia deportiva más valiosa del mundo con un valor de mercado de 9.200 millones de dólares, según Sportico, plataforma digital especializada en análisis de la industria del deporte.

Los datos por Sportico fueron de los recientes 12 meses, en los que los Cowboys registraron ingresos de 1.050 millones de dólares.

Los Dallas Cowboys fueron fundados en 1960. A lo largo de su historia han ganado cinco Super Bowls, que los ubican como el segundo equipo más ganador de la NFL, junto con los San Francisco 49ers.

El equipo de la estrella solitaria pertenece al multimillonario Jerry Jones, quien adquirió la franquicia en 1989 a cambio de 150 millones de dólares.

Los Cowboys son la cabeza de lanza de la NFL entre las 100 franquicias deportivas más valiosas a nivel mundial.

En el reporte de esta plataforma digital dentro de los 10 equipos con mayor valor de mercado seis pertenecen a equipos de la NFL.

Luego de Dallas, que aparece como número uno, del seis al 10 están New York Giants, Los Angeles Rams, New England Patriots, San Francisco 49ers y New York Jets.

El 'top' 10 lo complementan del segundo al cuarto puesto los Golden State Warriors, New York Knicks y Los Angeles Lakers de la National Basketball Association (NBA); y los New York Yankees, de la Major League Baseball (MLB).

