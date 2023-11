NFL: Chad Wheeler es declarado culpable por violencia doméstica

Chad Wheeler, extackle ofensivo de los New York Giants y los Seattle Seahawks de la NFL, fue declarado el viernes 10 de noviembre culpable de violencia doméstica por atacar a su novia.

Un jurado del condado de King, Washington, encontró a Wheeler culpable de agresión y violencia doméstica en primero y segundo grado.

Los cargos en su contra son por inmovilizar y estrangular a su víctima, quien perdió el conocimiento por una agresión perpetrada en el 2021. Según los informes policiales, la mujer sufrió lesiones graves, incluida una fractura de húmero y una dislocación del codo.

Su sentencia, que podría alcanzar hasta los cinco años de prisión, será emitida el próximo 14 de diciembre.

"Es tiempo de que me aleje del fútbol americano y reciba la ayuda que necesito para no volver a ser una amenaza a otra persona. No puedo expresar cuánto lo lamento y me arrepiento. Estoy verdaderamente avergonzado", declaró el exjugador luego del incidente hace dos años.

