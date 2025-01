El Nacional espera por el Loco Cortez, pero tiene un plan B

El Loco Cortez llegó a El Nacional para el segundo semestre de 2024, tras no ser considerado por Barcelona. Fue figura del Rojo para ganar la Copa Ecuador.

Gabriel Cortez fue una de las figuras de El Nacional en 2024, por lo que el técnico Omar Asad lo tiene entre los jugadores con los que espera contar para 2025. Los directivos de El Nacional le acercaron una propuesta al Loco, que habría sido aceptada por el jugador, cuyo representante tenía la misión de llegar a un acuerdo con Barcelona, club que es dueño de sus derechos deportivos, para extender la permanencia del ofensivo con los puros criollos.

Te invitamos a leer: Independiente del Valle inicia la pretemporada con la despedida de Joao Ortiz

Pero los días pasan y el club militar no ha recibido noticias positivas, por lo que su presidente, Marco Pazos, le puso un ultimátum al Loco. “Estamos a la espera aún del tema de Cortez. Si su representante no nos responde, iremos por el plan B, no podemos perder más tiempo”, declaró el dirigente del Rojo.

Aucas redobla su apuesta por la línea mexicana Leer más

Entre las opciones que manejan los puros criollos están Andrés Chicaiza, que formó parte del Garcilazo de Perú, y José Francisco Cevallos, que cerró su ciclo en el Aktobe del fútbol de Kazajistán.

Pazos también anunció que el zaguero Franklin Carabalí, que formó parte de Estudiantes de Mérida, de Venezuela, es ya flamante refuerzo del equipo con lo que ya son ocho futbolistas los que ha sumado el conjunto militar para 2025.

Sobre la conformación del plantel, el directivo dijo que “logramos retener al 80 % de la plantilla. Los jugadores que ya han salido son aquellos que, junto al cuerpo técnico y la comisión de fútbol, se decidió que no continuaran”.

EL NACIONAL APUESTA POR UN EQUIPO OFENSIVO

Los puros criollos trabajan bajo la guía del técnico Turco Asad. CORTESÍA

Resaltó que la elección de Asad se dio con el objetivo de tener un equipo más ofensivo. Y añadió que confía en el potencial del delantero Jhon Jairo Cifuente, de quien señaló “es un jugador que tiene la calidad suficiente. Está pasado de peso, no lo podemos negar, pero es un verdadero ‘killer’. Tiene una capacidad de reacción increíble”.

Pazos también mencionó que no realizarán la tradicional Noche Roja, evento de presentación de los uniformes y de la plantilla de los puros criollos, por lo apretado del calendario, ya que el 1 de febrero disputarán la Supercopa Ecuador ante Liga de Quito, y el 6 de febrero se estrenarán en la Copa Libertadores visitando al Blooming de Bolivia.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!