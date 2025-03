Máximo Tenorio: "El VAR cambió al fútbol y benefició, particularmente, a Ecuador"

Con miras al partido de Chile y Ecuador, el exseleccionado tricolor, Máximo Tenorio, recordó la goleada 4-1 sufrida el 6 de julio de 1996, en Santiago, y cómo dicho resultado impactó en camino mundialista de la Tricolor a Francia 1998. Habló del cuidado que se debe tener ante la Roja.

La selección llegaba a Santiago siendo líder tras ganarle por 2-0 a Argentina, en Quito. ¿Qué se decía en ese entonces?

Se decían fatalidades. Directivos de otras Confederaciones nos tenían afuera (de sus pronósticos) y estábamos invictos con 6 puntos. Los rumores ya decían qué países clasificarían al Mundial pero recién empezaban las eliminatorias (iban a la fecha 3).

La Tri empató 1-1 con un golazo de tijera de Álex Aguinaga, pero dos minutos después, ¿cómo vivió el tanto del Matador Salas?

Al 75’ me lesioné en el aductor derecho y quedé varios minutos en el césped. Tuvimos un contragolpe y mi compañero (Aguinaga), en vez de sacar la pelota para que me atiendan, quiso terminar la jugada. Y en ese contragolpe, estando en el piso, Salas nos marcó el 2-1.

¿Ninguno de sus compañeros reclamó?

Luis Capurro era nuestro capitán y me imagino que otros muchachos tuvieron que reclamar. Más allá de eso, no pasó a mayores. Luego tuve que salir y estuve casi un mes fuera de las canchas por mi dolor.

Era otra época para el fútbol chileno, ¿influyó en ese momento nunca haberles ganado por eliminatorias?

Chile tenía un equipo fuertísimo con Salas e Iván Zamorano, de delanteros, y con José Luis ‘Coto’ Sierra, que era el volante ofensivo. Creo que pasaba por lo moral y Chile se motivaba. Ya después, en esa misma eliminatoria, le ganamos 5-1 en Quito y la historia cambió.

¿Cree que la ayuda del VAR, inexistente para su época, les hubiese beneficiado?

La tecnología ha cambiado al fútbol y ha beneficiado, particularmente, a Ecuador. Antes no se miraba en vivo, no había un VAR, no se podía expresar con el árbitro y decirle que si un futbolista estaba en el piso tendría que parar el partido. Ojalá las cosas hubieran sido así en nuestro tiempo.

De pie: Iván Hurtado, Alfonso Obregón, Alberto Montaño, Carlos Morales, Luis Capurro y Máximo Tenorio. Agachados: Wagner Rivera, Gilson de Souza, Eduardo Hurtado, Álex Aguinaga y Héctor Carabalí. CORTESIA aNTONIO uBILLA

Habla de su trayectoria y compara a la Tri de su época con la actual

¿Cuál es la principal diferencia que ve en la selección de antes con la actual?

Los directivos de antaño siempre prefirieron cuidar el dinero y no la gloria. Por ejemplo, una vez nos demoramos tres días para llegar a Venezuela. Si era de madrugada, los directivos preferían que durmiéramos en el aeropuerto para evitar pagar las horas extras que cobraba el hotel.

¿Quién es el jugador más talentoso con el que compartió camerino en selección nacional?

Además de Aguinaga, creo que José ‘Pepín’ Gavica no se quedaba atrás. Lo tuve también de compañero en Barcelona.

¿Y quién fue el seleccionador que más lo marcó?

Nosotros empezamos con Dusan Draskovic y lo que hizo fue increíble. Yo jugaba en Liga de Loja y venir a la selección en ese contexto era imposible.

¿Recuerda su primera convocatoria?

Fue en 1991. Me enviaron un papel escrito a mano a la Federación de Loja. Este decía que tenía que presentarme un día lunes a Fedenador (Guayaquil) para una práctica con la sub-23. Ni el mismo presidente de la Federación de Loja lo creía y yo tampoco.

¿Se arrepiente de algo en su carrera futbolística?

Fui campeón con Emelec (1993-1994), Barcelona (1997) y jugué 38 partidos en la selección. El futbolista de antes anhelaba eso. No me arrepiento de no clasificar a un Mundial porque Ecuador ya venía madurando y en algún momento se tenía que dar. Casualmente se dio en las eliminatorias siguientes (hacia Corea y Japón 2002).

¿Esos anhelos han cambiado en la última época?

Claro. El anhelo de ahora es llegar lo más lejos posible en torneos importantes como la Copa América. Luego vamos a querer más, como un Mundial. A eso debemos apuntar.

