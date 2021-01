Matías Oyola: "Barcelona es mi casa"

Matías Oyola no esconde lo que siente por Barcelona. El volante argentino lleva once años con los toreros, elenco con el cual ha vivido momentos duros, pero también alegrías.

"Es el club en el que he pasado la mayor cantidad de tiempo. Once años, viviendo momentos inolvidables, momentos muy duros. Mis hijos naciendo y siendo parte de lo que es Barcelona", dijo Oyola en una entrevista con GolTv.

El Pony afirmó que desde que llegó al club amarillo se encariñó rápido, por todo lo que ha pasado con el equipo. "Tantas vivencias he pasado en el club, es imposible no sentir que Barcelona es mi casa, donde me siento feliz y en donde mi vida deportiva ha trascendido. Es un cariño inmenso hacia la institución".

En cuanto al título que lograron el año pasado, venciendo en penales a Liga de Quito, Oyola aseguró que muchos no daban al Ídolo como favorito, pero se impusieron a punta de buen juego.

"No éramos los favoritos en Casa Blanca, pero revertimos eso a base de esfuerzo, fe en nosotros y ganas de sacar al club campeón nuevamente", finalizó.