Lo que se hereda no se hurta y Mathías Ortega así lo demuestra. Con apenas nueve años de edad es una de las promesas que mostró el Nacional de Tiro Práctico realizado en el Club Guayas, como parte del programa de festejos por los 200 años de la independencia de Guayaquil.

El pequeño transita con mucho aplomo las pistas de aquel escenario, en compañía de su padre, Michael, quien lo guio en sus pininos en esta disciplina. Hoy, gracias al deporte, comparten tiempo de calidad, fuera de los horarios de trabajo y estudios.

Apenas supera el 1,50 m. de estatura, pero eso no representa un obstáculo para él, quien le cuenta a EXPRESO la forma en la que fue ganando espacio en esta disciplina.

“Cuando era pequeño mi papá me llevaba a cazar palomas tierreras, y al cumplir seis años se animó a darme un arma para enseñarme a disparar. Lo de la estatura es lo de menos, a veces me ponen llantas para que me suba y así poder alcanzar el nivel de los obstáculos más grandes”, dice el locuaz chico.

Michael recuerda que la parte más difícil fue convencer a su esposa, Susana, para que lo apoye en la decisión.

Destacados deportistas nacionales e internacionales estuvieron en la competencia. Christian Vasconez

“Cuando ella se enteró que el niño dispararía se asustó, se puso nerviosa, por eso no la verá aquí en la competencia. Como es lógico, no voy a exponer a mi hijo al peligro y cada intervención la hace siguiendo al pie de la letra los protocolos de seguridad.Entiendo su preocupación como madre, pero a mi lado está seguro”, aclara.

Esta prueba fue muy especial para los deportistas. Gracias a las gestiones realizadas por la Asociación Provincial de esta disciplina, que preside Roberto Gilbert, tuvieron la oportunidad de compartir escenario con grandes exponentes del tiro práctico.

Mathías mostró todo su talento con una metralleta modificada PCC de 9 milímetros, ante rivales de la categoría de: Ronald Brown (Jamaica), Elkin Coulson (Colombia) y Luigi Li.