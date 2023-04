Es el equipo sensación de la LigaPro, la ‘piedra en el zapato’ para algunos en la parte alta de la tabla de posiciones. Y es que Orense en la primera etapa solo ha perdido un partido y tiene asustados a los llamados ‘grandes’ del balompié ecuatoriano.

Turquía: Enner Valencia sale en ambulancia, pero está fuera de peligro Leer más

Al frente de todo ese éxito está la ingeniera Martha Romero de Palacios, presidenta del club, quien se puede decir es la primera hincha del equipo, pues hasta que no se creó, nunca antes se había puesto la camiseta de ningún otro equipo.

La dirigente, esposa de Darwin Palacios, fundador de Orense, se confiesa con EXPRESO y define los puntales que han llevado al éxito al club, entre ellos tener a 12 jugadores en el primer equipo que salieron de sus formativas. Y es que ya son cuatro temporadas en Serie A, pero quieren mucho más.

- En el último partido, 8 de los 12 jugadores convocados salieron de la institución. Ni Independiente del Valle se atrevió a tanto.

Es el fruto del proceso que se ha vivido en más de 13 años. Se nota el trabajo y el entrenador Juan Carlos León confía en los jugadores de la cantera. Actualmente hemos potencializado un trabajo físico único en las (divisiones) menores. Es la unión de todo.

-¿Qué significa que Cristian Solano, quien nació futbolísticamente en Orense, esté entre los goleadores de la LigaPro?

Benzema, triplete y récord histórico con el Real Madrid que sigue peleando LaLiga Leer más

Es como ver a un hijo mío en la cancha, es emocionante. Me satisface mucho que un chico de los nuestros lo esté logrando. Él pasó por algunas dificultades en su vida, pero tuvo el apoyo y ahora vemos los frutos. Lo respaldamos con los estudios. Es un orgullo, ha sabido sobreponerse a las adversidades. Está bien enfocado.

- La otra cara es Gabriel Achilier y Richard Calderón.

Aparte de experiencia y una excelente formación deportiva, ambos son grandes personas, tienen una calidad humana increíble y transmiten cosas positivas al resto del equipo.

- ¿Qué lectura le da que la plantilla está en la parte alta de la tabla?

Nos genera mucha ilusión. En 2022 quedamos cerca de la Copa Sudamericana y nos sentíamos tristes porque perdimos puntos de local. Este año no solo nos esperanzamos con un cupo a un torneo internacional para Machala y la provincia, sino que nos ilusionamos con ser campeones del torneo local, para eso estamos trabajando todos los días. La clave es ponernos metas altas. Recuerdo que cuando estábamos en Segunda Categoría, Darwin Palacios (su esposo) les decía a los periodistas que en los próximos años íbamos a estar en Copa Libertadores. En ese entonces se asombraban y reían. Ahora estamos trabajando para que lleguen los logros.

La plantilla completa de Orense se ha vuelto muy unida y los resultados están en la cancha. Cortesía

- ¿Qué les llamó la atención de Juan Carlos León para contratarlo como director técnico?

A él lo habíamos visto antes, conocíamos su trayectoria en las formativas desde que estaba en Independiente del Valle y eso era muy importante. Antes de firmar con él tuvimos una reunión y nos pareció una persona diferente, sencilla y sincera. Y él siempre recuerda aquella vez cuando le dije: “Profesor, ¿usted qué tiene de negativo?”. Él me dijo que era muy confiado. Hoy hay una relación de confianza entre dirigentes y jugadores, eso es algo súper importante.

- ¿Hace 13 años se hubiera imaginado ser la presidenta de un equipo de fútbol como Orense?

Francia envuelta en escándalo sexual por acoso entre dirigentes Leer más

No. Lo mío era todo lo administrativo y de las divisiones menores. Sin embargo, creo que hice una pequeña escuela y fui aprendiendo, pero nunca pensé en que sería la presidenta. Siempre me ha gustado estar detrás de todo, cuidando el dinero y a los jugadores. Ha sido algo muy bonito, gratificante.

- ¿En qué le ha cambiado la vida Orense?

En el tiempo que ahora dispongo para mí y para los míos, porque le dedico mucho al club. Y es que hay que tener mano dura en un mundo de hombres como este. Pero reconozco que siempre he sido una mujer de temperamento fuerte, no doy chance en nada. A mí me respetan porque respeto a los demás.

- Antes de Orense, ¿de qué equipo era hincha?

No tenía favoritos. En mi familia había hinchas de Barcelona. Pese a ello, me atraía en algo Liga de Quito porque mi hijo mayor en el 2008 veía todos sus partidos. Me parecía un club organizado.

- ¿Nunca se puso la camiseta de algún equipo?

No, mi primera camiseta fue la de Orense, desde que arrancamos como club en la Segunda Categoría.

- ¿Orense es solo fútbol?

No, el club agrupa varios deportes. Tenemos un complejo que sirve para baloncesto, natación, tenis y más, pero el fútbol es el más visible por las transmisiones, aunque en todos los otros tenemos seleccionados de Ecuador.