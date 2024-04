Madrid: Carlos Alcaraz, de no jugar ni tres partidos a apostar por el título

Carlos Alcaraz, quien llegó a Madrid con dudas tras bajarse del Masters 1.000 de Montecarlo y del torneo de Barcelona por una lesión en el antebrazo derecho, y con la única aspiración de jugar dos o tres partidos, disputará este miércoles 1 de mayo ante el ruso Andrey Rublev su paso a la semifinal del Masters 1.000 de Madrid.

Y es que pese está más cerca de un título que contempla ya como algo posible y real. "Ahora firmo jugar otros tres partidos más", dijo el vigente campeón en la previa del partido crucial.

"Al principio del torneo firmaba jugar tres o cuatro partidos para ver las sensaciones que tenía. Ahora, he jugado tres, las sensaciones han sido positivas y pienso en seguir hacia adelante. Ya no podemos pensar otra cosa que en alzar el título", reconoció Alcaraz.

El español llega de desperdiciar cuatro puntos de partido antes de cerrar el triunfo ante el alemán Jan Lennard Struff. El hoy #3 del mundo achaca todo a los nervios.

"Los partidos cuesta cerrarlos siempre, con molestias o sin molestias; y los nervios siempre están ahí, los he notado. Struff también ha contribuido a que me costara cerrarlo. No lo achaco al brazo o las dudas, sino simplemente por estar muy nervioso en ese momento y por eso me ha costado cerrarlo", reconoció el murciano.

