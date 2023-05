Barcelona se quedó con 3 puntos en el grupo C de la Copa Libertadores, por detrás de Bolívar y Palmeiras, que sumaron 6 unidades.

Para que Barcelona pueda clasificar a los octavos de la Copa Libertadores tendrá que sumar mínimo 7 puntos en las 3 fechas que quedan por jugar en la fase de grupos. Pero el panorama se torna complicado, dijo el técnico Luis Miguel Garcés.

El equipo de Fabián Bustos visitará a Bolívar el 23 de mayo de 2023 en los 3.500 metros sobre el nivel del mar de La Paz. Luego el 7 junio viajará a Sao Paulo para enfrentar a Palmeiras y cierra de local ante el paraguayo Cerro Porteño (el 29 de junio).

Orense vs. Técnico: fecha, hora y dónde ver Leer más

Ante este panorama, el estilo de juego de Bustos, que suele replegarse en su cancha, sería beneficioso contra los bolivianos. Pero ante el Verdao y el Ciclón su nivel no le alcanzaría, según Garcés.

“A Bolívar puede que le saquen un punto porque de visita Barcelona suele defenderse, jugarán de la forma que más le gusta a Bustos. Pero a Palmeiras y Cerro no les ganarán porque tendrá que proponer y en ese sentido le cuesta a Barcelona, que no puede generar jugadas. La opción viable es asegurar el pase a la Sudamericana”, dijo Lito.

"Los primeros 15 minutos lo hicimos bien e intenso. En el segundo volvimos a tener intensidad, y lo buscamos hasta el final."



DT Fabián Bustos 🎙#ConmebolLibertadores pic.twitter.com/vvlmO3Rsno — BARCELONA S.C. (@BarcelonaSC) May 4, 2023

Y la falta de generación de jugadas se ve reflejada en el mal momento de los delanteros Agustín Rodríguez, Francisco Fydriszewski y Jonatan Bauman.

“El juego de Barcelona es pobre, por eso que ante Palmeiras (el miércoles 3 de mayo de 2023) lanzaron pelotazos. Lamentablemente el estilo de juego no es suficiente para que los delanteros tengan opciones de goles, a ellos no les llega la pelota. Esto crea ansiedad en los delanteros porque no pueden hacer goles”, acotó Garcés.

Un hincha del Cerro Porteño resulta herido de bala en choques entre barras Leer más

Por su parte, Bustos aseguró que no ‘tirarán la toalla’. “Nos faltó efectividad, generar más fútbol y juego, pero seguiremos compitiendo porque todo está parejo. Tenemos que mejorar”.

En el grupo C de la Libertadores, Barcelona se quedó con 3 puntos y su clasificación a los octavos depende de los resultados de Bolívar y Palmeiras que tienen 6 unidades.

Mientras tanto, el Ídolo se centrará en el choque contra Aucas, el domingo 7 de mayo de 2023 por la fecha 9 de la LigaPro. Los amarillos, con 16 puntos, buscarán el triunfo para no alejarse de Independiente del Valle, con 19.