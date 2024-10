Luis Chango: “Miguel Ángel Loor está equivocado al dar flexibilidad en LigaPro”

El presidente vitalicio de de Mushuc Runa criticó al principal de la LigaPro y no ser estricto con el control financiero

El mal momento económico de El Nacional y la respuesta del presidente de LigaPro, Miguel Ángel Loor, respecto al control financiero, trajeron consigo posturas en contra.

Luis Alfonso Chango, presidente vitalicio de Mushuc Runa, y Álex de la Torre, exdirectivo de Federación Ecuatoriana de Fútbol, señalaron que la flexibilidad de parte del organismo es una causal de la crisis.

En primer lugar, Chango sostiene que “la paralización de jugadores es justa y necesaria porque reclaman los derechos de cada trabajador” y que “es injusto” que un futbolista “no reciba su sueldo durante cuatro, cinco o seis meses”. Asimismo, agregó que “los responsables directos son los dirigentes” de las instituciones deportivas.

“El directorio debe sujetarse al presupuesto real, no a uno ficticio o mentiroso. Cuando presenta un presupuesto exagerado, la LigaPro debe intervenir inmediatamente para saber si ese presupuesto es verídico, con ingresos de auspicio, taquilla, aportes o de cualquier tipo”, expresó en conversación con EXPRESO.

Chango, quien afirmó que su club está al día en las cuentas, dijo que “el señor Loor está completamente equivocado al dar flexibilidad”. Y que como principal ejecutivo de la Liga Profesional, “debe aplicar las normas” establecidas en los estatutos y reglamentos.

Alejandro Cabeza (d) será la principal carta de El Nacional en la delantera. API

“No debe flexibilizarse ante nadie porque ahí se está beneficiando a algunas instituciones deportivas. No debe permitirlo de ninguna manera”, insistió.

El titular del Ponchito indicó que tiene que haber “otro tipo de figuras para manejar las instituciones deportivas, para que exista más seriedad y mayor inversión”. Él cree que “de esta manera puede progresar el fútbol ecuatoriano”.

Por su parte, De la Torre sentenció que “Loor es un sinvergüenza”. Esto, debido al cambio de postura en cuanto al saneamiento económico de los clubes.

Álex de la Torre asegura que Loor se contradice

“Fue uno de los primeros en luchar por la creación de la LigaPro para el fair play financiero y ahora está buscando mil argumentos para no poner en práctica el motivo principal, el cual nuestra administración (en FEF) batallaba para que no exista (LigaPro)”, declaró a este Diario el exvicepresidente de la Ecuafútbol.

De manera enérgica, De la Torre calificó como un “fracaso” la gestión del ente que hoy administra el campeonato nacional (Serie A y Serie B). “Creo que la LigaPro y el señor Loor han fracasado rotundamente en este aspecto... La posición de él siempre fue la de sanear a los clubes y ahora busca cómo prorrogar plazos de pagos o ayudar a los equipos que no han cumplido financieramente”.

El exdirectivo de la FEF, Álex De la Torre (c), afirmó que la FIFA respetará la decisión del directorio. MARIUXI CACERES

El exdirectivo recordó que en su momento, como parte del directorio de FEF, “hubo uno o dos clubes descendidos y perdieron la categoría por no cumplir sus obligaciones”, y que “ahora no se la pone en práctica porque es el consejo de presidentes (directorio de LigaPro) es el que maneja todo el aspecto reglamentario”. Él aseveró que por esta razón los dirigentes “son parte interesada y no se van a poner la soga al cuello”.

Lo que dijo el presidente de LigaPro Miguel Ángel Loor

Miguel Ángel Loor a través de su cuenta de X dijo el pasado domingo que la LigaPro “todavía” no tiene reglas 100 % rígidas, ya que serían expulsados de tres a cuatro clubes al año, aceptando que existe “flexibilidad” en el organismo. Precisamente, Chango y De la Torre están en contra de eso.

