El fútbol lo lleva en la sangre. Es tanto el amor por este deporte, que sus vacaciones también las disfruta dentro de una cancha. Es Ligia Moreira, la capitana de Ecuador en el Mundial de Canadá 2015 y que actualmente es futbolista del Alhama El Pozo de España.

Gigi pasa sus últimas horas en Guayaquil, antes de volver a Europa para empezar la nueva temporada en la liga española. Con su hermana Gissela tienen la escuela de fútbol femenino Dragonas IDV Moreira, que es la fusión con Independiente del Valle.

Ecuatorianos en el exterior: Sarmiento, Plata y de Jesús brillaron con sus clubes Leer más

Moreira recibe a EXPRESO para hablar de sus días en Ecuador, de las expectativas en su futuro profesional en su club y con la Tricolor, y de los escándalos que sacuden al fútbol femenino a nivel mundial.

- De regreso al país para recargar energías para la nueva temporada.

- Han sido unas vacaciones un poco largas, debido a los trámites, pero las he disfrutado con mi familia, en mi pueblo y con mi hermana Gissela en la escuela de fútbol.

- Cinco años jugando en el exterior, una muestra de su consolidación.

- Es buen tiempo, todo ha pasado rápido. Desde pequeña soñaba jugar fuera del país y se comenzó a dar, primero Colombia, luego Brasil y los últimos años en España. Espero seguir creciendo.

(TE PUEDE INTERESAR: Emelec vs Delfín: Fecha, hora y dónde ver la cuarta jornada de LigaPro)

- ¿Cuánto ha cambiado el fútbol femenino en el país?

- Mucho. Antes las oportunidades eran pocas, no se daba fuerza al fútbol femenino, no había escuelas de balompié para chicas, los torneos nacionales y los campeonatos mundiales no tenían tanta difusión. En Ecuador no teníamos una Superliga.

- El reciente Mundial demostró el crecimiento del fútbol femenino, pero también que todavía falta trabajar en el respeto y la igualdad.

- Creemos que se ha crecido muchísimo, pero la situación que pasó en la final del Mundial, con el beso de Rubiales a Jenni Hermoso fue algo desagradable y fuera de lugar. Pero son cosas que hay que remediar y mejorar, porque son situaciones que no deben pasar.

Moreira junto a varias de las chicas que entrenan de lunes a viernes en las categorías con las Moreira. Miguel Canales Leon / Expreso

- ¿Te has puesto en los zapatos de Jennifer Hermoso? ¿Qué hubieras hecho?

- Me he puesto a pensar y, sin duda alguna, seguro que reaccionaba de otra manera. Ahora su equipo de trabajo está peleando esa situación.

FIFA abre procedimiento disciplinario contra Luis Rubiales Leer más

- Salieron a la luz más situaciones donde los entrenadores tocaban a las chicas.

- En el fútbol femenino hay muchas situaciones negativas, con el paso del tiempo se han ido quitando esas barreras y a personas que, en realidad, no se dedicaban a trabajar por el fútbol femenino.

- Ahora se habla más sobre si son o no parejas entre chicas del mismo género.

- Todo va avanzando, son cosas que antes eran tabú para todo el mundo y ahora no lo son. Lo que simplemente deben hacer es valorar el talento de jugadoras, nada más. Lo que se muestra en la cancha es lo que vale.

- Han pasado 8 años del Mundial 2015, ¿qué te dejó esa experiencia?

- Fue mi sueño el estar en un Mundial y el abrir los ojos al fútbol ecuatoriano, fue la manera de salir del país y abrir el paso para otras jugadoras.

- ¿Qué pasa cuando llegas a tu natal Santa María?

- Es una locura, la gente me pregunta muchas cosas, pero también veo a mi familia, a mis amigos. Voy a Las Cascadas, que es el lugar favorito de quienes viven en ese sector. Estar allá es recargarse. Me gusta sentir el cariño de la gente, en la última convocatoria (a la selección) me pasó algo lindo, estaba firmando autógrafos y no había visto a una nena que lloraba porque no la había visto, luego la abracé.

(TE PUEDE INTERESAR: Pervis Estupiñán: El Brighton pierde con el ecuatoriano en cancha)

- La escuela de fútbol femenino que tienes con tu hermana Gissela crece caca día.

- Ya vamos para ocho años, ahora con la fusión Dragonas IDV Moreira. Da gusto ver a las chicas, es un sueño que se ha hecho realidad.

- Estas chicas que se están formando no tendrán los problemas que tuvo usted en sus inicios.

- Eso lo converso con mi hermana y es real, las chicas que ahora entrenamos desde los cuatro años van conociendo todas las cosas del fútbol, van a hacer parte de un proceso, desde las reglas del fútbol hasta la experiencia que se les comparte.

¿Quieres seguir leyendo sin restricciones?, ¡suscríbete a EXPRESO!