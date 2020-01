Damián Díaz (c) en una de las jornadas durante la pretemporada del Ídolo en Manta.

El mediocampista de Barcelona Damián Díaz se ha caracterizado por llenar la retina de los aficionados con jugadas llenas de técnica. El Kitu, además es amante de hacer túneles a sus rivales durante los partidos, sin embargo en Manta se planteó otro reto.

El creativo amarillo intentó la tarde del sábado 4 de enero introducir la pelota al arco desde atrás de la malla, dándole un efecto. El nacionalizado no estuvo muy lejos de lograrlo, no obstante la pelota pegó en el horizontal, lo que provocó el lamento del jugador, que con una risa de resignación se agarró la cabeza por no conseguir su objetivo.

Sin embargo, al siguiente día, el volante nacionalizado de 33 años lo volvió a intentar, la pelota entró, pero en redes sociales generó comentarios de que la cámara pierde de vista por algunos segundos el balón antes de ingresar en la portería. Más de un cibernauta considera que es un 'fake', pero nadie puede saberlo con certeza.

Más allá de las conjeturas, Díaz está concentrado junto al resto de la plantilla torera en cumplir un exitoso año 2020, es por ello que ya suman tres días en suelo manabita, donde buscan alcanzar la forma física y técnica idónea para brillar en la LigaPro, Copa Ecuador y Copa Libertadores de América.

En lo concerniente a fichajes, hasta el momento no se cristaliza el objetivo de la directiva liderada por Carlos Alfaro Moreno de fichar al delantero Carlos Garcés, quien fue figura en el Delfín campeón del año anterior. Trascendió que Marcos Caicedo, cuyo pase a Liga de Quito se frustró y se incorporó a los trabajos del Ídolo, entraría en la negociación para que el ofensivo manabita se sume al cuadro amarillo.