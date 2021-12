El volante Júnior Sornoza llamó al extremo de Emelec, Joao Rojas, para disculparse por el gesto homofóbico que hizo durante su festejo por el título de Independiente del Valle, en la final de LigaPro 2021.

El regalo prometido de Jhon Espinoza Leer más

“Me dejé llevar por la euforia. Son cosas que pasan en un camerino. Lastimosamente se filtró ese vídeo. Cometí el error de hacer un gesto no adecuado. No tengo nada en contra de nadie, pero estábamos festejando. Salió eso y ofrecí disculpas”, dijo Sornoza en Tele Premier.

El volante, de 27 años, contó una parte de la llamada con Rojas. "Le pedí conversar por unos minutos sobre ese asunto. En realidad fue una charla amena. La verdad que para mí fue un momento importante porque yo era el culpable de lo que había sucedido. Como todo un caballero que soy asumí la culpa y ofrecí las disculpas respectivas. Él lo entendió y las cosas quedaron ahí. Ya está aclarado y respetamos eso".

Además, admitió que la pasó mal en los días siguientes al título. "El mundo se me vino encima. Hubo mucha gente que quiso desviar las cosas, no nos querían dejar festejar tranquilo, pero son cosas que siempre pasan", agregó..

Sornoza lamenta la dimensión que alcanzó ese acto. "Mi familia recibió amenazas. Yo estaba mal mentalmente y me costó muchísimo. Fue un momento muy difícil, pero gracias a Dios la familia está bien".

Y terminó su defensa. "Nunca he tenido problemas con nadie, ni de farándula, ni de cualquier tipo. Siempre he sido una persona correcta, simplemente me dejé llevar por la euforia del título. Pido perdón a la afición, a la familia de Joao Rojas porque lo acepto, hice algo mal. Pero las cosas no eran para que se den así", concluyó.