Y mientras jugaba Ecuador, ellos decidieron casarse

Mientras miles de aficionados de la Tricolor estaban apurados para ver el partido que se dio este viernes 25 de noviembre de 2022 entre Ecuador y Países Bajos, hubo una pareja que aprovecho para darse el “sí acepto”.

Cuando faltaban menos de diez minutos para el inicio del segundo duelo del elenco nacional, en el Mundial de Qatar, Roberto Moreira y Jenny Herrera se encontraban bien ‘encachinados’ en la parte baja del Registro Civil, ubicado en las calles 9 de Octubre y Pichincha, centro de Guayaquil.

La pareja al principio se mostró sorprendida de que esta institución pública lucía casi vacía a esa hora. Minutos después cayeron en cuenta de que la Tri jugaba a las 11:00. “¿No jugaba a las doce?”, soltó desconcertado el novio. “La verdad que pensé que jugaba después de casarnos”, dijo mientras miraba a su futura esposa.

Jenny, por su parte, reconoció no haber estado enterada de que Ecuador estaba a punto de jugar. “La verdad que no me gusta el fútbol. No le paro bola. Con razón esto (Registro Civil) está vacío”, comentó entre risas.

Los invitados a la boda también tuvieron que perderse el duelo de la selección. MIGUEL CANALES

Mientras esperaban a varios de sus familiares, que iban a acompañarlos en su matrimonio, Moreira empezó a buscar información de la selección, a través de Twitter. “Hasta que nos llamen para casarnos, vamos a seguir por aquí en las redes a Ecuador. Ojalá no dure mucho el trámite (risas)”.

Para mala suerte del novio, el encuentro entre Ecuador y Países Bajos ya había empezado y aún no los llamaban. Entre risas manifestó que en plena noche de bodas “tocará ver la repetición del partido”.