Juan Cruz Kaprof trabaja en su adaptación en Liga de Quito

El argentino Juan Cruz Kaprof ha vivido horas intensas desde su arribo a la capital. El flamante refuerzo de Liga de Quito se sometió el pasado miércoles a los chequeos médicos, los cuales pasó sin problemas, y después fue a observar a sus nuevos compañeros en acción en el juego comprobatorio ante Independiente del Valle, en el estadio Rodrigo Paz.

El ofensivo, que se formó en River Plate y que fue catalogado como una de las nuevas joyas del fútbol argentino, confesó que apenas recibió la oferta de los albos no dudó en aceptarla.

“Tenía algunas propuestas en Europa (donde militó hasta enero con el Calcio Lecco de la Serie C de Italia) y en Argentina, pero me gustó mucho la oportunidad de jugar la Copa Libertadores en un equipo como Liga, que tiene gran prestigio en todo el continente”, afirmó Cruz Kaprof, quien contó que le gusta la cumbia.

Otro factor clave fue ser un pedido directo del técnico Pablo Repetto, quien lo tenía bien estudiado. “Es algo muy importante y que me pone muy contento”, comentó al respecto.

En el cuadro universitario se reencontrará con Ezequiel Piovi, con quien compartió en Arsenal y del que recibió buenos comentarios sobre el club quiteño, al que cataloga como uno de los grandes del continente.

El ofensivo también se mostró sorprendido con la infraestructura que tiene el club azucena. “El Centro de Alto Rendimiento me sorprendió, todo es muy lindo y de primer nivel. La cancha del estadio y las instalaciones son óptimas, estoy muy feliz”, dejó saber el rioplatense.

Ayer, el argentino cumplió su primera práctica con los albos y espera poder adaptarse rápido a la altura, aunque ese aspecto “no me preocupa tanto. Voy a entrenar, si estoy bien seguramente voy a jugar (ante 9 de Octubre en el inicio de la LigaPro, el 19 de febrero). Y si no, esperaré el tiempo que me indiquen los ‘profes’ y el cuerpo médico”.

El artillero podría tener algunos minutos en cancha mañana en la Noche Blanca, cuando el vicecampeón ecuatoriano presente su plantel y se enfrente con Macará.

Richard Cabezas, galeno de los universitarios, señaló que Cruz Kaprof cumplió sin problemas las pruebas médicas y que primero trabajará con el preparador físico su proceso de adaptación a los 2.800 metros de Quito. “Debe ponerse a punto físicamente. Estimo que unas dos o tres semanas le tomará la adaptación a la altura”, manifestó el médico.

Nuevos intentos por Anderson Julio

Santiago Jácome, gerente deportivo de Liga de Quito, actualizó detalles de las negociaciones con Anderson Julio, jugador que milita en el Atlético San Luis de México y que su repatriación es una de las intenciones de los azucenas para la temporada que está por iniciar, con el fin de reforzar la zona ofensiva.

“Lo de Anderson Julio se activaron las negociaciones. Esa podría ser nuestra última contratación. Anderson Julio es un jugador de la casa, nos ayudaría mucho en esa posición (extremo por derecha)”, comentó a Mundo Deportivo el exdefensa del representativo azucena.