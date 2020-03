El golero ecuatoriano de El Nacional, Johan Padilla, recordó la ocasión que tuvo una discusión con el delantero Jonathan Álvez, en un partido ante Barcelona que se disputó en 2018 en el estadio Monumental.

En una entrevista con el portal digital, Fútbol sin Cassette, Padilla contó cómo se dio la discusión con el 'Loco' Álvez. “Yo estaba haciendo mi trabajo, saca pelota por aquí, saca pelota por allá. Termina el encuentro y justamente en el segundo tiempo me tocó en el lado de la Sur Oscura y a ellos en el lado de la Sur Norte y él (Álvez) me dice, ‘atajás todo hijo de p…’”, aseveró el golero esmeraldeño.

Padilla acotó los insultos del delantero charrúa lo sacaron de quicio. “Yo soy malo cuando me insultan la madre. Yo le dije: ‘qué es lo que te pasa hijo de p…’ ‘Andá, sós cagón’, me dice. Y reacción de ecuatoriano, le dije ‘te me vas a la…’. Ahí le dije que, si quería estar ‘montando la de bravo, extranjero de…’”.

Pese a la fuerte discusión que tuvo con el ariete amarillo, Padilla indicó que con Álvez no mantiene una mala relación.

“Son momentos de calentura, mucha gente piensa que por lo que pasó, que tengo una mala relación con Álvez, pero no es así. Nos hemos saludado antes de los partidos, conversamos, me suele decir ‘negro cagón, déjate hacer los goles’. Yo nomás me le río, le digo que hago mi trabajo. Tenemos una buena relación, piensa todo el mundo que somos enemigos, pero no".

Por otro lado, el meta de 27 años reconoció que cuando estuvo en Independiente del Valle cometió muchos errores, debido a su "inmadurez".

“Me pasó factura el tema de la madurez, el tema de vivir la vida a lo loco, el tema de pensar que todo es joda. Fue algo que me costó. ¿Pero cuál era el tema? Que yo estaba loco de la cabeza. No llegaba a los entrenamientos, me quedaba en farra. A veces no quería ni viajar, le decía a mi mami, que me cabreaba que entrenaba bien y no jugaba, me iba a Esmeraldas y no regresaba".

Padilla actualmente es el golero titular de El Nacional, equipo al que llegó en la temporada 2018. Anteriormente había jugado en Panamá SC., Independiente del Valle, Aucas y América de Quito.