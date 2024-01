Jhonatan Narváez: El ecuatoriano a punto de la estocada final en Australia

Cuando dijeron que el ciclista ecuatoriano Jhonatan Narváez estaba teniendo el mejor inicio de temporada de su carrera, no se equivocaron. Este sábado 20 de enero, el tricolor se mostró intratable en el Tour Down Under, competencia que se disputa en Australia, donde el integrante del equipo británico Ineos Grenadiers fue uno de los más destacados al subir al podio en la etapa reina (129,3 kilómetros), resultado que el domingo 21 podría incluso hacer que gane la prueba.

Preolímpico: Ecuador es contundente y golea a Colombia en el debut Leer más

En el sprint de la quinta y penúltima etapa, el nacido en Sucumbíos hace 26 años consiguió no solo terminar tercero, sino que ascendió a esa misma ubicación en la clasificación general, quedando a solo 5 segundos del líder, a la espera de lo que pueda pasar el domingo 21 en el final.

El ascenso de Narváez, desde ya el mejor latinoamericano ubicado en la competencia, fue aplaudido por la prensa internacional, pues en esta penúltima etapa el ecuatoriano subió nueve posiciones en el global.

“Gran actuación de Jhonatan Narváez en la Etapa 5 del #TDU2024! El ecuatoriano fue 3ro en el sprint de montaña y es 3ro en la General. ¡Aplausos!”, escribió el periodista especializado Mario Sabato en su cuenta de X (antes Twitter).

El membrete de figura de la fecha fue para el joven corredor británico de 21 años Oscar Onley (DSM Firmenich), quien fue el más fuerte en la subida a Willunga Hill y al imponerse en la jornada que cambió de líder, ya que el mexicano Isaac del Toro (UAE) cedió la camiseta naranja a Stephen Williams, compatriota del vencedor.

Siga leyendo: (Azpilicueta, operado de menisco y unos dos meses de baja)

Y es que Onley dominó a la hora de la verdad con un esprint que anuló las intenciones victoriosas de su compatriota Williams (Israel-Premier Tech), así como del ecuatoriano Narváez (Ineos Grenadiers), todos con un tiempo en meta de 2 horas, 52 minutos y 23 segundos.

Cabe destacar que Onley, con este triunfo de etapa, estrena su palmarés profesional.

Combativo en las rampas de Willunga, el francés Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step), doble campeón del Mundo, ocupó la cuarta plaza, a segundos del primer trío, lo mismo que el australiano Simon Yates (Jayco). El mexicano Isaac Del Toro (UAE Team Emirates) cedió 6 segundos, mientras que el primer español fue el ciclista Juanpe López (Lidl Trek), a 32 segundos.

Bundesliga: Piero Hincapié, héroe de la fecha para Bayer Leverkusen Leer más

Williams, ciclista de 27 años con cinco victorias como profesional, es el nuevo líder a falta de una etapa, pero con escaso margen, lo que permite pensar en un emocionante último asalto en el Monte Lofty.

Y es que el británico registra el mismo tiempo que Onley y tiene a 5 segundos a Narváez y Del Toro. Alaphilippe y Yates están a la expectativa, a 13.

Con todos estos antecedentes, el final para ser ‘de infarto’, pues la sexta y última etapa entre Unley y Mount Lofty tendrá un duro recorrido de 128,2 kilómetros. Pero no será una ruta cualquier sino de montaña, con cuatro ascensos; el último de ellos al referido monte, que coincide con la meta, tras 1,6 km al 6,5 por ciento.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!