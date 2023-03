A pesar de que Jesús Preciado tiene una estatura de 1,71 metros, el atacante de Gualaceo cuenta con una gran fuerza en sus piernas para saltar y poder pelear los balones aéreos contra defensores espigados.

En diálogo con EXPRESO aseguró que aquella virtud ocasionó que los hinchas del Súper Guala lo empezaran a comparar con el astro portugués Cristiano Ronaldo, quien ha llegado a realizar saltos de 2,63 metros. En la calle los aficionados le gritan CR7, el Bicho o Ronaldo.

Además, dijo que Joaquín Vergés es su Luka Modric y le envía centros que han terminado en gol, como el tanto de cabeza que marcó en el triunfo 2-1 ante Barcelona en la primera fecha de la LigaPro.

¿Gualaceo tiene al CR7 ecuatoriano?

Se podría decir que sí (entre risas). No soy alto, pero puedo elevarme muy bien, puedo saltar bastante, a pesar de mi estatura. El año pasado hice un gol de cabeza y lo celebré como Cristiano Ronaldo. Después de ese momento empezaron a llamarme CR7, Ronaldo o el Bicho. Esa fue la primera vez que celebré así, pero ahora lo hago cada vez que marco un gol y los hinchas lo disfrutan porque también gritan “Sííííí”.

¿Qué le dicen los hinchas en la calle?

Cuando salgo a pasear los hinchas ya no me llaman por mi nombre, ahora más me dicen CR7 o Ronaldo (entre risas). Es una alegría que me comparen con un gran jugador como el portugués, pero eso demanda mucho más esfuerzo de mi parte, porque la hinchada estará atenta a todo lo que haga en el campo de juego.

¿Es polifuncional en el ataque como CR7?

Claro. A lo largo de mi trayectoria he jugado como extremo por la banda derecha, de volante interior, de centrodelantero, mediapunta, en muchas posiciones ofensivas. En la actualidad es bueno ser polifuncional, porque el fútbol moderno lo pide. El jugador que destaca en una sola posición no tiene versatilidad para jugar.

Jesús Preciado ya se estrenó como goleador en 2023. Le marcó a Barcelona en la primera fecha de la LigaPro. ARCHIVO

¿Modelo y empresario como el portugués?

De modelo no tengo nada (sonrió), pero sí tengo mi negocio, al cual le dedico un poco de tiempo cuando tengo libre en el fútbol. He logrado levantar mi negocio de compra y venta de carros y en mis ratos libres voy a la oficina y yo mismo hago los negocios. Hay que tener un respaldo económico porque la carrera de futbolista no es para siempre.

¿Quién es su Luka Modric en Gualaceo?

Joaquín Vergés es el que maneja la pelota parada y siempre me manda centros precisos. También centro bien, pero el técnico Leonardo Vanegas prefiere que vaya al área para pelear con los centrales. El entrenador pide que me busquen en los centros.

¿Le da énfasis a entrenar los centros?

Sí, hay que seguir trabajando en eso para mejorar, porque hoy en día no es fácil cabecear. Los rivales ya se han dado cuenta de que salto bastante, por eso en los partidos me cubren con más fuerza. En los entrenamientos armamos jugadas para sorprender a los rivales.

¿Practica los saltos?

No. Desde niño siempre me caractericé por entrenar fuerte. Trabajo en mi físico, pero el salto es una virtud con la que nací. En los partidos todos los centros son para mí y eso es importante porque en la actualidad me consideran un jugador completo, que cumple con todas las expectativas.

¿Usted prefiere hacer goles o asistencias?

Obviamente me gusta más hacer goles, porque siempre marcan la diferencia en los partidos. Los equipos siempre buscan jugadores que hagan goles, por eso trabajo en mi definición después de los entrenamientos, así como Cristiano (entre risas).