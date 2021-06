La historia copera, una carga más para la Tricolor

La Copa América y la selección ecuatoriana de fútbol no tienen una historia digna de recordar. La Tricolor ha estado en 28 oportunidades en este torneo, el más antiguo a nivel de selecciones, y sus mejores participaciones se firmaron en 1959 y 1993, cuando se quedó con el tercer lugar.

Gustavo Alfaro debutará en esta competencia con este contexto que no favorece a la Tricolor, pero los malos resultados de la última doble jornada de eliminatorias es un dato que infla la mochila de presión que deberá cargar la selección en su estadía en Brasil.

Hernán Galíndez adelantó que, hasta ayer que viajaron con el grupo hacia Brasil para la Copa, no habían hablado de lo sucedido contra Perú en Casa Blanca, pero que el grupo no se ha desmoronado.

“La verdad no hemos vuelto a hablar, supongo que hablaremos ahora cuando lleguemos, pero no hablamos todavía del partido, de las situaciones que quedaron. Sí hablamos entre nosotros los jugadores, son cosas que quedaron dentro del vestuario y que no hay que hacerlas públicas. Estamos con confianza de que podemos revertir esta situación”, señaló en entrevista con Ecuagol.

Además, Galíndez develó que el grupo tiene alta confianza en hacer un buen papel en esta nueva edición de la Copa América, a pesar del revés en eliminatorias.

“Si nosotros le ganábamos a Perú, muchos nos hubieran puesto como unos posibles aspirantes al título en la Copa América. Me parece que plantel para pelear, hay, tenemos con qué hacerlo, y hay buen juego. En líneas generales, creo que Ecuador va a hacer una buena Copa América, va a ser protagonista, no irá a esconderse ni mucho menos y confío en el plantel que hay”.

Iván Hurtado, exseleccionado y mundialista, jugó siete ediciones de este torneo y recuerda que “ todos los partidos son de vida o muerte, cada jugador entrega lo mejor, hasta la piel por su país y, normalmente, en todos los países en América hay muy buenos jugadores”.

Sobre lo que puede ofrecer la selección de Gustavo Alfaro, el Bam Bam prefirió no criticar y dar una opinión más esperanzadora.

“Esperamos que a nuestra selección le vaya bien, que el técnico presente al mejor equipo, a los mejores jugadores, y nos representen dignamente”, expresó.

La Tricolor está en el Grupo A junto a Colombia, Brasil, Perú y Venezuela. Su debut será contra los cafeteros y solo uno del grupo se quedará sin clasificar a cuartos de final.

Antecedentes

Para olvidar

La selección fue última en su grupo en la edición de Brasil 2019. El DT era Hernán ‘Bolillo’ Gómez y solo sumó un punto. Perdió con Chile, Uruguay y empató con Japón.

La histórica

La Tri cerró primera en su grupo en Ecuador 1993. Fue la mejor participación de la selección cerrando en cuarto lugar. En semis quedó eliminada a manos de México.

Cuando hubo ilusión

Ecuador llegó hasta los cuartos de final de la Copa América centenario en Estados Unidos (2016). De hecho, fue el anfitrión el que eliminó a la selección con un ajustado 2-1.