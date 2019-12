Heras se descarta para el arco amarillo

Barcelona necesita arquero para ocupar el vacío de Máximo Banguera y uno de los candidatos para llegar al arco amarillo era el cuencano Brian Heras, sin embargo esta posibilidad no se dio, pese a que según el meta morlaco, sí hubo un acercamiento, aunque desconoce porque se cayó la negociación con el Ídolo.

"Escuché en algunos medios que no se dio una propuesta formal de Barcelona, pero la verdad es que sí la hubo, aunque no sé qué pasó en el camino", manifestó el golero a radio Splendid, no sin antes recalcar que se mantendrá en el Expreso Austral.

Puedo decir que voy a seguir en Deportivo Cuenca, estoy con muchos ánimos de hacer un mejor año, esperando que ya sea enero para empezar la pretemporada, disfrutar de mis compañeros y formar una gran familia", comentó el meta que este año fue llamado a formar para de la selección ecuatoriana.

"Este equipo (Deportivo Cuenca), me ha catapultado hasta la selección, soy muy querendón y respetuoso de este equipo. Voy a seguir aquí con muchos más ánimos que antes", fue enfático el jugador al recordar que tiene dos años más de contrato".

Ante la fallida negociación entre Heras y el cuadro canario, los amarillos siguen buscando un golero que se sume Víctor Mendoza y Kenner Leni, que forman parte de la plantilla torera para el 2020.