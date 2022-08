Pocas veces un preparador de arqueros está en la boca de todos, pero si se llama Héctor Lautaro Chiriboga, sí. Aunque todavía no se sabe si continuará o no en el equipo celeste, la versión oficial está a poco de darse, pero el deseo es de sacarlo.

EXPRESO consultó con un integrante de la directiva del Macará y se conoció que aún no se define nada; eso se conocerá cuando se le aplique la sanción.

Mientras eso sucede, el presidente del equipo, Miller Salazar, se refirió al caso del fin de semana y fue muy elegante en pedir disculpas: "A nombre del club y de toda la ciudad de Ambato, pedimos disculpas al gremio arbitral", señaló el dirigente en Radio Atalaya.

El morbo ahora es conocer si sacan o dejan a Chiriboga del Macará. Por su parte el ex arquero ya pidió disculpas públicas, mientras que el directivo no dijo ni si, ni no, pero se mandó una declaración para apaciguar a los que "desean ver lejos" a Chiri. "Obviamente la sanción será ejemplificadora enérgica... yo me podría adelantar que Chiriboga está fuera de Macará".

En sus declaraciones, el directivo no se guardó nada y también le mandó su parte a los referís: "Esto nace a raíz de la serie de errores que son cometidos por los árbitros", precisó enfático.

De momento se conoce que el partido de este lunes 22 de agosto, entre Guayaquil City e Independiente del Valle, sí se lo jugará en Guayaquil.