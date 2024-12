Gustavo Flores explica las causas de la crisis en Barcelona SC bajo Ariel Holan

Gustavo Flores fue el preparador de arqueros de Barcelona entre enero de 2023 y septiembre de 2024, y durante ese periodo fue testigo de cómo las malas decisiones de la actual directiva, liderada por el presidente Antonio Álvarez, y la llegada del cuerpo técnico de Ariel Holan, desestabilizaron al Ídolo.

Flores reveló a EXPRESO que con el entrenador Diego López, el grupo estaba unido y ya tenían una estructura de trabajo establecida. Por esa razón, sorprendió que lo despidieran y contrataran a Holan, quien nunca buscó la armonía en el plantel amarillo.

Además, aseguró que la dirigencia no hizo nada al respecto y permitió que Holan, con su mala forma de tratar, realice los cambios que creyó convenientes en la plantilla, entre esos la salida de Damián ‘Kitu’ Díaz y la suplencia de Javier Burrai, a quien también quería sacar del equipo.

¿En qué momento se empezó a desestabilizar el equipo?

Empecé trabajando con Fabián Bustos (enero de 2023), quien tiene un buen don de gente y sabe cómo llevar al grupo. Él propuso que me quedara con Diego López y así se dio. Diego también es parecido a Fabián, porque tiene buen sentido de convivencia y empatía. Se había formado un gran grupo, ya había una estructura. Todo iba bien hasta la bendita llegada (en abril de 2024) del señor Ariel Holan, quien desestabilizó todo.

Si venían trabajando bien, ¿por qué razón salió Diego López?

Todo fue muy raro, todo fue muy político, en ese momento era época de elecciones. Me sorprendió esa decisión porque nunca había visto que a un técnico con tanta efectividad lo saquen, era un técnico que tenía unido al grupo. Diego venía haciendo una buena labor y lo sacan sorpresivamente. En el manejo silencioso de la directiva, porque todo lo hacían así, ese fue el primer cimbronazo que yo sentí de la dirigencia de Antonio Álvarez.

¿Cómo fue el primer contacto del equipo con Holan?

Yo hablo desde mi perspectiva, pero hubo falta de respeto desde el inicio. En el fútbol todos conocemos los códigos de trabajo, los valores, los principios y el tacto que debes tener para tratar con las personas. Nosotros éramos un número determinado en el club, y le pueden preguntar a los cocineros, utileros y coordinadores, pero esta gente vino a colonizar y dio a entender que todos lo que ya estábamos no sabíamos nada. Querían cambiar todo.

Flores indicó que el grupo bajó su nivel futbolístico desde que llegó Holan. Archivo

Usted era trabajador del club. ¿Holan intentó trabajar en conjunto?

La crítica de ellos hacia mí era que supuestamente yo no me integré a su cuerpo técnico, y llegar a eso es muy difícil cuando te faltan el respeto. La presentación nunca fue buena, traté de ir acomodándome y la verdad es que nunca cedían. Yo trabajo a nivel profesional desde hace 25 años, pero con esta gente no quiero volver a cruzarme nunca más en mi vida. Ellos eran un grupo cerrado.

¿Cómo le faltaron el respeto?

Ellos llegaron en abril y recién en junio me agregaron al grupo de WhatsApp, para saber cuál era el trabajo que se haría diariamente. Es más, cuando salíamos a jugar al extranjero (en Copa Libertadores), yo tenía que llamar al segundo ‘profe’ (Cristian Ferlauto), que lo dejaban siempre en Guayaquil, para saber qué ropa usarían los arqueros y los horarios de comida. Yo estaba con el plantel y tenía que llamar para saber las cosas porque no me las comunicaban. Esas eran las formas de Holan.

¿Qué hacía usted para tratar de hablar con Holan?

Que me pongan la excusa de que yo no me quise incorporar es una gran mentira, porque hice de todo. Incluso hasta llegué a mandar a mi hijo en taxi, para poder llegar temprano a los entrenamientos y preguntar qué trabajo se haría. Yo tenía que pedirles de favor a los integrantes del cuerpo técnico de Holan que me digan qué trabajo se haría en el día.

¿Se sintió desplazado?

Yo voy a las formas. Si me piden las cosas de buena manera, cosa que la dirigencia tampoco hizo, yo lo entendería. La vida es así, de constantes cambios. Pero cuando te faltan el respeto con situaciones y encima no son frontales, porque hacen las cosas entre líneas para que uno salte y se exponga, como hicieron con muchos jugadores, las cosas no van a ir por buen camino. Hay cosas que eran inentendibles, después de dos meses en las listas de concentraciones seguían poniendo mi nombre equivocado, me ponían Gustavo Álvarez. Me sentí ninguneado.

¿Cómo hizo para trabajar con los arqueros en la pretemporada que hizo Holan?

La peor pretemporada que hice en mi carrera fue con este señor, y no porque no quería trabajar. Nunca me pude comunicar con ellos, nunca supieron qué trabajo realizaba con los arqueros. Ellos argumentan que nunca me incorporé al cuerpo técnico y nunca estuve en la oficina, la cual solo tenía espacio para su gente, no me dejaron espacio para mí, no entraba una computadora más. No me integraron.

¿Holan no tomaba en cuenta a los arqueros?

Nosotros fuimos un cero a la izquierda, estábamos a un costado del terreno y no nos prestaba atención. Fue muy desprolijo, desde los horarios y las formas. A Javier Burrai le buscó peros por todos lados, porque quería sacarlo del equipo. Quisieron vender que era un desastre y no era así.

¿Por qué sentó a Burrai?

Cuando Holan llegó ninguneó a Burrai, habló peyorativamente de él, faltándole el respeto a la historia que tiene con Barcelona, y todo por el hecho de que lo tuvo como quinto arquero cuando estaba en Arsenal (2010-2013). Llamó la atención el trato que tenía con Javier y con los demás arqueros, los ninguneó a todos.

¿La dirigencia hizo algo al respecto?

A veces la culpa no es del chancho, sino de quien le da de comer. Y principalmente voy a nivel dirigencial, porque si ya había una estructura, un orden, y la dirigencia tenía claro lo que quería hacer, el técnico se debía adaptar a las condiciones que estaban y después mejorarlas. Pero el tema es que nunca se buscó la armonía de todos.

Damián Díaz salió de Barcelona mientras Ariel Holan dirigía a Barcelona. Archivo

Y se terminó dando su salida del club.

La directiva me llamó el 8 de septiembre, estábamos libres. Me llamaron en la noche y me dijeron que teníamos una reunión el domingo, que era para echarme delante de todos los directivos, porque ni siquiera me pude despedir de los jugadores. Todo lo hicieron a escondidas, así como sucedió con Damián ‘Kitu’ Díaz y Diego López. Y el argumento de ellos era que yo no me acoplé.

¿Cuánto dinero le adeuda el club?

Yo tenía contrato con el club por cuatro años, pero había un finiquito que decía que el club debía pagarme cuatro meses de sueldo si me sacaban, pero hasta el día de hoy me pagan eso, ni los cuatro sueldos que ya me debían y los premios por la Copa Libertadores. El último mes que cobré en Barcelona fue junio y me lo dieron ya cuando estaba saliendo, en septiembre.

¿Por qué no le han pagado?

Desde que salí hubo un manoseo para pagarme. Primero me manejé por los carriles de la confianza, no puse abogado. Pasaron 20 días para que me manden la propuesta de pago, que era un convenio en cuotas, pero si firmaba ese documento no tenía ningún respaldo de que me pagarían. Me vuelvo a comunicar con la parte jurídica del club y después de 10 días me mandan otra propuesta, pero si no miraba bien el documento me pagaban una cuota menos. Siempre tenían errores los documentos.

¿Habló sobre esto con el presidente?

Claro, yo lo llamé para contarle la situación, pero se hizo el que no sabía. Luego me dijo que esperara 10 días más porque me iban a depositar una parte del dinero y el restante me lo pagarían en cuotas; pero nunca me llegó el dinero ni la propuesta. Es más, Antonio Álvarez no me volvió a contestar el teléfono. Por eso tuve que demandar por FIFA. Es una falta de respeto por cómo me trataron, un destrato total para mí y mi familia. La dirigencia se portó muy mal. Antonio me mintió muchas veces.

¿Considera que el mal momento del club se produjo por las malas decisiones de la dirigencia?

Es que todo repercute. Lo sacaron al Kitu Díaz, referente e ídolo, pero las formas no fueron las ideales. A todos nos toca salir, pero fue una falta de respeto cómo lo manejaron. Apuesto que, con otra directiva, el Kitu no salía de esa manera, porque lo lógico era esperar que termine el año y darle una salida digna. Fue una falta de respeto para el Kitu. Y a Burrai también buscaban sacarlo de la misma manera.

