Gustavo Alfaro tiene claro el siguiente paso. Para él, Ecuador debe realizar el mejor Mundial de su historia. Y siente que en Qatar 2022 lo puede lograr. Sin embargo, es directo con las responsabilidades. Él dice que hizo su parte y que todo dependerá de los jugadores.

"Tenemos que encontrar el camino para hacerlo realidad, queremos que Ecuador haga el mejor Mundial de su historia, pero el desafío está en mano de los jugadores y lo digo con mucha convicción. Conversando con varias personas me han dicho que el futbolista ecuatoriano está de moda y eso es gracias a ellos, a su esfuerzo, al papel que han desempeñado en sus distintas ligas. Es un buen primer paso, pero hay que hacer más", dijo Alfaro este jueves 22 de septiembre de 2022 desde España.

Pero, el estratega argentino lo pone dentro de un todo. "Los jugadores hacen su parte, pero no solo es por la clasificación. En otros aspectos hay que mejorar mucho. Se hacen bien las cosas, pero se pueden hacer mejor. La aspiración no puede terminar con esto, debe apuntar a más. Ecuador es tierra fértil y espero que con el tiempo, cuando esté lejos del país, lo pueda ver entre los mejores del mundo porque siento que tienen el potencial para hacerlo. Esto ya se fue de mis manos. Para Ecuador, la clasificación al Mundial no debe ser un sueño, ya debe convertirse en una obligación", agregó.

Pero, no solo habla del futuro. También reflexionó sobre el presente y los partidos que tendrá contra Arabia Saudita y Japón. Sobre ellos, dijo que servirán para sus apuntes, más que para las aplicaciones en el partido inaugural del Mundial contra Qatar. De todas maneras, eso no quiere decir que le reste importancia a esta gira.

"Nada de lo que hagamos acá (Europa) o lo que hicimos en Estados Unidos (gira anterior) será similar al partido contra Qatar en la inauguración del Mundial, pero nos ayudará a sacar conclusiones sobre las cosas que están bien, lo que podemos mejorar en cuanto a lo individual y colectivo. También sirve para hacer algunas pruebas. En el Mundial no se prueba, así que el momento para eso es ahora contra Arabia Saudita y Japón. Por eso tomamos esos partidos con mucha seriedad, para que cada partido que pase nos permita afinar detalles", expuso.

Según el estratega argentino, saldrán a buscar la victoria en estos amistosos en España y Alemania, ya que estos escenarios ayudan para la autoestima. "Estamos en la etapa de achicar el espacio para las dudas, para fijarnos más en las certezas y por eso lo vivimos con la seriedad del caso. Si tenemos alguna duda, que aparezca ahora. Sería bueno ganar los partidos amistosos, pero más importan las conclusiones que obtengamos", agregó.