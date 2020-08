Gustavo Alfaro y un discurso motivacional

Gustavo Alfaro dejó claro el camino que recorrerá con la tricolor. El nuevo seleccionador nacional soltó ayer un par de pistas sobre lo que espera, lo que buscará y lo que dejará en Ecuador.

En una charla que tuvo muchos tintes de motivación, como “la selección estará por encima los nombres y de los hombres”, el entrenador argentino de 58 años aclaró que empieza desde cero. No hay un pasado como el piso 17, pero tampoco nombres sagrados. Para conformar el plantel respetará trayectorias pero la balanza siempre se inclinará en el rendimiento presente. Al menos, así lo dijo.

La búsqueda de esa lista ya empezó el fin de semana pasado con la observación de partidos de la LigaPro. Además, apenas arribe al país conversará con jugadores, entrenadores, preparadores físicos y más gente relacionada al fútbol local.

¿La razón? Quiere a todos del mismo lado.

Para él, la clave será convencerlos de su idea. Y no solo se refirió a la táctica y estrategia. Él buscará un equipo convencido de que podrá con los retos. Y arrancará por el amor propio y el respeto a la selección. Buscará que por compromiso no falte. En esa misión también intentará la unidad del país. Para él no está bien hablar de ciudades. Inclusive para referirse a localías en eliminatorias. En el papel le da igual el sitio, insistió en que quiere un equipo convencido de lo que debe hacer. Con eso se lanzará a la guerra y buscará revertir la crisis.

Y claro, la herencia será un equipo mejor al que recibe. Pero eso el tiempo lo dirá. Por ahora, las primeras frases conciliadoras y llenas de ilusión sirvieron como base para un proyecto que sí ha funcionado en clubes. Y de eso dan fe quienes lo han tratado años atrás.

Metódico, detallista, conservador, calmado, apasionado por los sistemas tácticos, son algunas de las características que recuerda el exdelantero Franco Caraccio, sobre el estratega argentino Gustavo Alfaro.

Caraccio, quien fue parte de aquel Arsenal de Sarandí, que se consagró campeón de la Copa Sudamericana en 2007, bajo la dirección de Alfaro, dio su punto de vista, en cuanto al futuro que le espera a la Tri, con el estratega de 58 años.

“Me parece que en Ecuador han realizado una buena elección con Gustavo. Si bien el año anterior terminó mal con Boca Juniors (lo dirigió en 2019), por perder la final de la Copa Libertadores ante River Plate, considero que la selección ecuatoriana tiene asegurada un buen camino de trabajo Franco Caraccio

Sobre el estilo de juego del argentino, el también exjugador de Macará (solo estuvo tres meses en 2009) lo definió como un técnico “conservador”. “A Gustavo le gusta que sus equipos primero se preocupen en no recibir goles. Luego de eso trabaja en buscar el arco contrario. Ese sistema le dio resultados en Arsenal. En su primera etapa en el club (2006-2008) logró la Sudamericana y en su segunda etapa (del 2010 al 2014) Arsenal pudo lograr el Torneo Clausura, Supercopa Argentina y Copa Argentina”.

Caraccio, además, definió a Alfaro como una persona que le gusta analizar mucho a los rivales, previo a cualquier encuentro, y para ello se basa mucho en el apoyo de los videos.

“Gustavo tiene un gran equipo de trabajo, que está pendiente de todos los detalles. Analizan mucho a los equipos rivales, jugadores clave y en base a eso él prepara sus planteamientos. De todos esos detalles se encarga Gabriel Weiner, quien estuvo en Arsenal y también en otras selecciones como Colombia y Paraguay”.

Por otro lado, el delantero recodó que Alfaro “es una persona que sabe llegar a los jugadores” y que le gusta mantener un buen ambiente dentro del camerino.

“Él es una persona muy calmada, no le gusta gritar, ni insultar. Sabe cómo tratar al grupo. Recuerdo incluso que le gusta mantener una buena relación con la prensa”.

El argentino es la ‘pinta’

El periodista deportivo Nahuel Lanzillotta, del diario el Clarín, de Argentina, considera que su compatriota, el director técnico Gustavo Alfaro, le queda ‘como anillo al dedo’ a la selección absoluta de Ecuador. Pues el estilo de juego del estratega argentino se ajusta al de la Tricolor.

Cuando salió la noticia de que Gustavo Alfaro iba para Ecuador me parecía atinado, porque es un técnico que comparte su perfil con el de la selección de Ecuador, que necesita darles batalla a los grandes del continente para llegar a Catar 2022. Se siente cómodo con planteos que son de resguardo. Nahuel Lanzillotta

En el fútbol gaucho, donde ha dirigido por más de 27 años, Alfaro se ha caracterizado por ser “conservador”, ya que le gusta mantener el cero en su arco y salir al contragolpe aprovechando la velocidad de los volantes extremos. Por eso plantea alineaciones 4-4-2 o 4-5-1 y “no importa el plantel que tenga porque en Boca Juniors los implementó”, explica Lanzillotta.

“Alfaro es más de plantear un 4-4-2 o 4-5-1 porque le gusta cuidarse atrás. No es un técnico que se caracterice o se ponga en la rama de los audaces. Difícilmente lo verán con una alineación ofensiva, un 4-3-3, y el día que eso pase será llamativo en él. En su debut contra Argentina no lo veo buscando el partido, porque es su estilo”, manifiesta el redactor del Clarín.

En cuanto al perfil de Gustavo Alfaro, Lanzillotta recalca que es un hombre que “va de frente, es directo, no anda con muchas vueltas y que le gusta hablar para dejar las cosas claras”